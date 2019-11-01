Diyanet hac kayıt tarihlerini açıkladı! 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ön kayıtları ve kura tarihlerini açıkladı. Dini vazifelerini yerine getirmek için hacca gitmeyi bekleyen Müslümanlar, hac kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini www.hac.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Peki, 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, hac kayıtları ile ilgili bilgiler.
"2020 hac kayıtları ne zaman?" sorusunun cevabı merak edilirken, konuyla ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Diyanet, resmi internet sitesinde hac kayıt ve kura tarihleri ile ilgili bilgiler verdi. Buna göre, 2020 hac ön kayıtlarını yaptıracak olan vatandaşlar e devlet şifresi ile işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2020 hac kayıt ve kura tarihleri...
HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığından, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 11 Kasım-13 Aralık'ta yapabileceği bildirildi. Buna göre, hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Kasım 2019'da başlayacak.
HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?
2020'de ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınacak. Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacak.
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Ön kayıtların ardından, 2020 yılı hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek.
HAC KİMLERE FARZDIR?
Hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadet olan hac, şu şartları taşıyanlara farzdır;
Müslüman olmak.
Akıllı olmak.
Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.
Hür olmak.
Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu, Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için böyle bir şart aranmaz.)
Asli ihtiyaçlardan başka, hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu âile fertlerinin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak.
Hac yolculuğu için gereken vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.
Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak.
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