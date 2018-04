Diyanet, dini istismar eden örgütlere savaş açtı

"Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele" projesinin uzun ön hazırlığın ardından hayata geçirildiğini belirten Albayrak, bir etkinlik için geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumu din konusunda aydınlatma görevinin kanunlarla Diyanet İşleri Başkanlığına verildiğine işaret etti.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde milletin emanetlerini millete karşı kullanmaktan çekinmediğini hatırlatan Albayrak, birlik, beraberliğe, milli güvenliğe zarar verebilecek, dini istismar eden terör örgütlerini tanıtan, geniş katılımlı birtakım faaliyetler gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.



KENT KENT DOLAŞIYORLAR



Albayrak, kentleri heyetler halinde ziyaret ettiklerini, seminerlerde dini istismar eden terör örgütlerinin ayetleri, hadisleri nasıl kendi emelleri doğrultusunda istismar ettiklerini gözler önüne serdiklerini, programları yoğun şekilde devam ettirdiklerini, üniversite öğrencileri, sivil toplum kuruluşları mensuplarına yönelik de seminerler düzenlediklerini dile getirdi.

Albayrak, Din İşleri Yüksek Kurulunun hazırladığı FETÖ ve DEAŞ raporları ile yaklaşık 10 eserden istifade edip, vatandaşı bilgilendirmeye çalıştıklarını vurguladı.



- FETÖ'nün kullandığı dil ortaya çıkarıldı



FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yaklaşık 80 kitabı, 600 saatlik konuşmasının her birinin uzmanlarca deşifre edildiğini, terör örgütünün hangi dili kullandığının ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Albayrak, şöyle konuştu:

"Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüz, Din İşleri Yüksek Kurulunun hazırladığı kitapları özetleyip, ilk etapta her birinden 250'şer bin bastırarak, 'FETÖ: Din istismarının arkasına gizlenen terör örgütü', 'DEAŞ: Dehşete dayalı bir din istismarı' kitapçıklarını vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Dehşete dayalı bir din istismarı dediğimizde DEAŞ'ın da hangi ifadeleri kullandığı bu kitapçıklarda vatandaşlarımızın rahatlıkla okuyabileceği bir metin olarak hazırlandı. Bu bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi öncelikle din görevlisi arkadaşlarımızdan başlayıp, toplumun bütün kesimine anlatma gayreti içerisinde olacağız. Bu, uzun soluklu bir çalışma."

Albayrak, vatandaşın FETÖ ve benzeri terör örgütlerini iyi tanımalarını hedeflediklerini anlattı.

Din İşleri Yüksek Kurulunun 6 ay önce 12 ilde seminerler tertiplediğini ifade eden Albayrak, "Şimdi 40 ilimizi planlamaya aldık. Programlarımıza başladık. Yılın ikinci yarısında diğer illerimizi ve daha sonra büyük şehirlerimizdeki büyük ilçelerimizde özel programlar yapmayı planlıyoruz." dedi.



- İlk etapta 500 bin FETÖ ve DEAŞ kitapçığı



Albayrak, Diyanet işleri Başkanlığının 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çok hızlı Din Şurası'nı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Onun akabinde Diyanet Dergisi'nde 3-4 konumuzu dosya olarak bu menfur hareketin insanımıza tanıtılmasının gayreti içerisinde olduk. Başkanlığımız, o günden beri var gücüyle buna karşı adeta bir seferberlikle toplumumuzu bilinçlendirme gayreti içerisindedir. Bu son çalışmamızda yaklaşık bir yılı bulan uzun ön hazırlık yapıldı. Din İşleri Yüksek Kurulumuz, bu alanda FETÖ dediğimiz terör örgütünün ürettiği bütün kitapları, konuşmaları her birini inceden inceye tetkik ederek, orada bunların anlayışını çözüp, vatandaşlarımızla paylaşma gayreti içerisinde oldu. Bu hafta içerisinde de Diyanet İşleri Başkanımızın talimatıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, yapmış olduğu çalışmayla bir sinevizyon hazırladı."

Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, söz konusu kitapçıklara Diyanet İşleri Başkanlığının web sitesinden de ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.