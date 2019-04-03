11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşıyor - Ramazan Bayramı ne zaman?
Kısa bir süre önce Miraç Kandili'ni idrak eden vatandaşların yeni gündemi Ramazan ayı ve bayram oldu. Özellikle tatil planlarını erkenden yapmak isteyen çalışanlar, 'Ramazan Bayramı ne zaman?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. amazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ne zaman başlıyor sorusu, 'Onbir ayın sultanı'nı bekleyen milyonlarca Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı için hazırlıklarını gerçekleştirecek ve ona göre planlarını şekillendirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimini sorgulamaya başladı. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bayram hangi güne denk geliyor? İşte, o konu hakkında bilgiler
2019 RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.
Şevval ayının ilk günü olarak idrak edilen Ramazan Bayramı bu yıl 4 Haziran Salı gününe denk gelecek. Arefe günü ile 3 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan bayramın son günü, 6 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.
Yarım gün olan arefe günü ve cuma günü için köprü izin alan çalışanlar, tatillerini 9 güne çıkarabilecek.
RAMAZAN AYI NEDİR?
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir (el-Bakara 2/185). Hadis kaynaklarında da Hz. Peygamber’den nakledilen, ramazan ayının fazileti, başlangıcının ve sonunun nasıl tesbit edileceği, süresi ve bu aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yer almaktadır
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