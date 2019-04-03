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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşıyor - Ramazan Bayramı ne zaman?

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11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşıyor - Ramazan Bayramı ne zaman?

Kısa bir süre önce Miraç Kandili'ni idrak eden vatandaşların yeni gündemi Ramazan ayı ve bayram oldu. Özellikle tatil planlarını erkenden yapmak isteyen çalışanlar, 'Ramazan Bayramı ne zaman?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. amazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ne zaman başlıyor sorusu, 'Onbir ayın sultanı'nı bekleyen milyonlarca Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı için hazırlıklarını gerçekleştirecek ve ona göre planlarını şekillendirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimini sorgulamaya başladı. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bayram hangi güne denk geliyor? İşte, o konu hakkında bilgiler

2019 RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Şevval ayının ilk günü olarak idrak edilen Ramazan Bayramı bu yıl 4 Haziran Salı gününe denk gelecek. Arefe günü ile 3 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan bayramın son günü,  6 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. 

Yarım gün olan arefe günü ve cuma günü için köprü izin alan çalışanlar, tatillerini 9 güne çıkarabilecek.

RAMAZAN AYI NEDİR?

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir (el-Bakara 2/185). Hadis kaynaklarında da Hz. Peygamber’den nakledilen, ramazan ayının fazileti, başlangıcının ve sonunun nasıl tesbit edileceği, süresi ve bu aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yer almaktadır 

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