Diyanet açıkladı: Göz damlası orucu bozar mı?
Rahatsızlıkları dolayısıyla göz damlası kullanmak zorunda olan birçok vatandaş, göz damlasının orucu bozup bozmayacağını araştırmaya başladı. Göz damlası orucu bozar mı sorusuna alacağı cevaba göre iftar öncesi ya da iftar sonrasında tedavilerine yön verecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nun bu aşamada yaptığı açıklamaları sorgulamaya başladı. İşte, o husus hakkında bazı bilgiler
Göz damlası orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Göz rahatsızlıkları dolasıyla damla tedavisi gören birçok vatandaş, göz damlası orucu bozar mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Diyanet'in göz damlası için görüşü ne yönde? İşte, o çerçevede bazı detaylar
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konunun uzmanlarından aldığı bilgilere göre;
Göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır.
Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).
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