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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Diyanet açıkladı: Göz damlası orucu bozar mı?

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Diyanet açıkladı: Göz damlası orucu bozar mı?

Rahatsızlıkları dolayısıyla göz damlası kullanmak zorunda olan birçok vatandaş, göz damlasının orucu bozup bozmayacağını araştırmaya başladı. Göz damlası orucu bozar mı sorusuna alacağı cevaba göre iftar öncesi ya da iftar sonrasında tedavilerine yön verecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nun bu aşamada yaptığı açıklamaları sorgulamaya başladı. İşte, o husus hakkında bazı bilgiler

Göz damlası orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Göz rahatsızlıkları dolasıyla damla tedavisi gören birçok vatandaş, göz damlası orucu bozar mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Diyanet'in göz damlası için görüşü ne yönde? İşte, o çerçevede bazı detaylar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konunun uzmanlarından aldığı bilgilere göre;

Göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır.

Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).

 

 

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