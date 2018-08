Diyanet acı haberi verdi! 16 hacı adayı hayatını kaybetti

Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Remzi Bircan ise, ilk kafilenin 18 Temmuz 20018 tarihinde ulaştığı Suudi Arabistan topraklarına son kafileyi ise 16 Ağustos'ta beklediklerini ifade etti. Bircan, "Bu organizasyon büyük bir organizasyon. Konaklamasından iaşe hizmetlerine, sağlıklarından, irşatlarına Mekke-i mükerremedeki otellerinden Kabe-i Muazzamaya intikalleri, almış oldukları hediyelik eşyalarını ülkelerindeki adreslerine teslimatına kadar her alanda, başkanlığımız ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde vatandaşlarımızın hizmetlerini her daim en üst seviyeye çıkarmanın gayesi içerisinde oldu. Türkiye'den ilk kafilemiz 18 Temmuz 2018 tarihinde Antalya birinci kafile gelmiştir. Hac öncesinde ise gelecek en son kafilemiz ise Ankara 29. kafilesi olacaktır. 16 Ağustos 2018 tarihinde Mekke-i mükerremeye ulaşacaktır" dedi.



Dönüşler 20 Eylül'de sona erecek



Bircan, "Hacdan sonra Cidde'den Türkiye'ye dönecek olan İstanbul’a 22 kafilemiz gidecek. 20 Eylül 2018'de en son kafilemizi Medine-yi münevvereden Türkiye'ye uğurlamış olacağız" ifadelerini kullandı.Bircan, en küçük hacı adayının İzmir'den, en yaşlı hacı adayının ise Adıyaman'dan olduğunu belirterek, "En küçük hacımız İzmir'den gelen 11.06.2018 doğumlu İzmir 10. kafileden Ali Rahman Kutlutürk, en yaşlı hacımız ise Adıyaman'dan 1.7.1915 doğumlu 103 yaşında Adıyaman ikinci kafilemizde bulunan Ayşe Topsait tezyemizdir. Hacılarımızın yaş ortalaması 60 civarındadır" dedi.



16 hacı adayı hayatını kaybetti



Bircan, bugüne kadar 16 hacı adayının sıcak ve farklı sebeplerden hayatını kaybettiğini belirterek, "Hem Türkiye'de hem Cidde'de hem de Medine'de sağlık merkezlerimiz yer almaktadır. Sağlık her şeyin başıdır. Özellikle sıcak bir ortamda bulunuyoruz. Mekke-i mükerremede toplam 402 kişi sağlık personelimiz hizmet vermektedir. Medine’yi münevverede de sağlık ekiplerimizin sayısı ise 88'dir. Bugün itibariyle muayene olan hacı sayımız 23 bin 391 kişidir. Otellerimizden ambulansla alınarak, hastaneye götürüler hastalarımızın sayısı 333'dür. An itibariyle hastanemizde yatan hasta sayısı 208 civarındadır. Bu yıl 16 hacı adayımız da ne yazık ki hayatını kaybetti" ifadelerini kaydetti.



Bircan, hacı adaylarının 70 otobüs ile Kabe'ye götürüldüğünü belirterek, "Hacılarımız namaz vakitlerinde otellerinden alınarak, Kabe'ye götürülüyor. 70 otobüs ile 46 otelden hacılarımız alınıyor. Namaz çıkışında ise Kabe'den alınan hacılarımızın otellerine ulaşımı sağlanmaktadır" dedi.



Bircan, Türkiye genelinden 40 gazetecinin görev yaptığını, basınla ilgili 29 başkanlık personelinin görevlendirildiğini ifade etti.



Hacılar Arafat'ta üşüyecek



Remzi Bircan, Arafat'taki çadırlarda bu yıl yapılan çalışma ile sanayi tipi klimaların takıldığını ve her yıl sıcaktan kavrulan hacıların çadırlarında bu yıl üşüyeceğini kaydetti. Bircan, “Arafat'ta son derece müthiş bir çalışma var. Geçen seneden farklı dolap tipi klimaların yerine sanayi tipi klimalara geçilmiş. Belki hacılarımız bu sene çadırlarımızda biraz üşüyecekler" şeklinde konuştu.



Mekke Ayniyet ve İaşe Ekip Başkanı Yaşar Çapçı ise, 10 bin metrekare alan üzerine kurulu büyük bir mutfakta hacılara 2 öğün yemek verildiğini söyledi. 45 bin hacıya günde 2 öğün ve bir de ara öğün yemek verildiğini anlatan Çapçı, "60 bin ekmeğimizi, poşetin içerisine koyarak, sağlık koşullarına uygun, hijyenik olarak sunuyoruz. Sabah kahvaltısında çorba çıkartıyoruz. Hacılarımızın sağlıklı beslenmesi için öğle öğünü için kumanya çıkartıyoruz. Yaklaşık 45 bin kişiye yemek vereceğiz" dedi.



Çapçı, 60 bin ekmek üretildiğini ve 420 aşçı ve aşçı yardımcısının mutfakta görev yaptığını da sözlerine ekledi. Öte yandan bu yıl bin 416 şehit yakını ve gazinin kurasız hacca getirildiğini kaydetti.

