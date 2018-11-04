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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Umut ERDEM/ANKARA
04.11.2018 - 20:31, Son Güncelleme:

Diyanet 3 yılda 60 bin 803 soru yanıtladı

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Diyanet 3 yılda 60 bin 803 soru yanıtladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2016 yılı ocak ayından 2018 yılı eylül ayına kadar ibadet, inanç, sosyal hayat, aile hayatı, ticari hayat ve diğer konularda yöneltilen 60 bin 803 adet dini soruyu cevaplandırdığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergesinde özetle “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2016-2018 yılları arasında yıllar bazında verdiği fetvalar nelerdir? Bu fetvalar için bilimsel herhangi bir komisyona danışılmış mıdır? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eşcinsellerle ilgili fetva hususunda bir araştırma yaptırdığı iddiası doğru mudur? İddia doğruysa, bu araştırmanın yaptırılmasının gerekçesi nedir?” sorularını yöneltti. Oktay, Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

“Diyanet İşleri Başkanlığı’nca verilen fetvalar Başkanlığın dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilmekte olup, 2016 yılı ocak ayından 2018 yılı eylül ayma kadar ibadet, inanç, sosyal hayat, aile hayatı, ticari hayat ve diğer konularda yöneltilen 60 bin 803 adet dini soru cevaplandırılmıştır. Din İşleri Yüksek Kurulu, halkın yönelttiği dini sorulara, İslam dininin temel bilgi kaynaklarını, metodolojisini, tarihi tecrübe, güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak, uzmanlarla yapılan istişareler ve ilmi araştırmalar sonucunda elde edilen verilere dayalı cevaplar vermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, eşcinsellerle ilgili bir araştırma ve/veya çalışma yaptırılmamıştır.” 

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