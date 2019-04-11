Diyanet 2019 fitre miktarını belirledi | 2019 fitre miktarı ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl geçim şartlarını değerlendirerek açıkladığı fitre miktarının 2019 yılı için ne kadar olacağı belli oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlenen fiyatlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçen yıl 19 lira olarak belirlenen fitre ve fidye miktarlarının bu yıl ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, 2019 fitre miktarı ne kadar oldu?
2019 fitre miktarı her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2019 fitre miktarı 23 lira olarak belirlendi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun, 2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar verildi."
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