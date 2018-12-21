Diyanet 2019 dini günler takvimini paylaştı… İşte 2019 kandil günleri
Vatandaşların son günlerde en çok araştırdığı konulardan biri de önümüzdeki yılın kandil günleri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid kandili, Kadir gecesi, Regaip kandili, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini günlerin tarihini resmi sayfası üzerinden paylaştı. İşte, 2019 kandil günleri
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında 2019 dini günlerinin tarihini açıkladı. Takvime göre, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019'da başlayacak. Peki bu yıl Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte Diyanet dini günler 2019 takvimi
|GÜN
|AY-YIL
|HAF.GÜN
|DİNİ GÜNLER
|7
|Mar.19
|PERŞEMBE
|REGAİB KANDİLİ
|8
|MART-2019
|CUMA
|ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|2
|Nis.19
|SALI
|MİRAC KANDİLİ
|19
|Nis.19
|CUMA
|BERAT KANDİLİ
|6
|May.19
|PAZARTESİ
|RAMAZAN BAŞLANGICI
|31
|May.19
|CUMA
|KADİR GECESİ
|3
|Haz.19
|PAZARTESİ
|AREFE
|4
|Haz.19
|SALI
|RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|5
|Haz.19
|ÇARŞAMBA
|RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|6
|Haz.19
|PERŞEMBE
|RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|10
|Ağu.19
|CUMARTESİ
|AREFE
|11
|Ağu.19
|PAZAR
|KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|12
|Ağu.19
|PAZARTESİ
|KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|13
|Ağu.19
|SALI
|KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|14
|Ağu.19
|ÇARŞAMBA
|KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|31
|Ağu.19
|CUMARTESİ
|HİCRİ YILBAŞI
|9
|Eyl.19
|PAZARTESİ
|AŞURE GÜNÜ
|8
|KASIM-2019
|CUMA
|MEVLİD KANDİLİ
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