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    Diyaliz hastası tedavi gördüğü hastane odasında uyuşturucu satarken yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    03.06.2018 - 00:09 | Son Güncelleme:

    İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de özel bir hastanede diyaliz tedavisi gören T.E'nin tedavi gördüğü hastane odasında uyuşturucu sattığını duyumunu aldı. Ekipler alıcı rolünde bağlantı kurdukları T.E. ile bağlantı kurdu. T.E, alıcı rolündeki polislere uyuşturucu satınca suçüstü yakalandı.

    Diyaliz hastası tedavi gördüğü hastane odasında uyuşturucu satarken yakalandıİstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki T.E. böbrek hastasıydı ve Ataşehir'de özel bir hastanenin 1411 numaralı odasında diyaliz tedavisi görüyordu.

    Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, T.E'nin tedavi gördüğü hastane odasında uyuşturucu sattığı yönünde bir duyum aldı. Alınan duyum üzerine harekete geçildi. Polisler, alıcı rolünde T.E. ile bağlantı kurdu. Seri numaraları alınan paralar hazırlandı.

    Polisler dün hastane odasına gitti. Uyuşturucuyu alan polisler karşılığında parayı verdi. Paranın verilmesiyle alıcı rolündeki polisler gerçek kimliklerini açıkladı. Gözaltına alınan T.E. büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    Hastane odasında yapılan aramada, T.E'nin yastığının altında ve eşyalarını koyduğu dolabında 31 paket halinde 61 gram skunk ele geçti. T.E'nin yanında refakatçi olarak bulunan 2 kişinin de ifadesi alındı. T.E'nin Ataşehir Araştırma Bürodaki sorgusunun ardından savcılığa sevk edileceği belirtildi.

     

    Etiketler: uyuşturucu satıcısı , narkotik operasyonu , gündem
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