Dişsiz pehlivandan ilginç rekor! 44 dakikada...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDişsiz pehlivandan ilginç rekor! 44 dakikada...
GeriGündem Dişsiz pehlivandan ilginç rekor! 44 dakikada...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Alparslan ÇINAR/DHA
07.08.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Dişsiz pehlivandan ilginç rekor! 44 dakikada...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dişsiz pehlivandan ilginç rekor! 44 dakikada...

ANTALYA’da eski pehlivan Osman Aksöl (44), et restoranınca düzenlenen yarışmada, ağzında tek diş olmamasına rağmen 44 dakikada 301 şiş yedi. Dişleri olmadığı için 301 çöp şiş yiyebileceğine ihtimal vermeyen restoran sahibini yanıltan Aksöl, 5 bin 500 TL’lik cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı elde etti. Geçen günlerde restorana gelen üniversite öğrencisi Ceren Yılmaz (21), 40 kilo olmasına rağmen 23 dakikada 255 çöp şiş, 1 tabak salata ve 1 lavaş yiyip, 3 bardak ayran ve 2 bardak su içmişti.

Antalya’da et restoranı sahibi İlyas Demir (28), işletmeye ilgiyi artırmak için kısa süre önce yarışma düzenlemeye karar verdi. 45 dakikada 200 çöp şiş yiyebilen kadın müşterisine 5 bin 500 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı vereceğini duyuran Demir, beklediğinden fazla ilgiyle karşılaştı. Geçen günlerde restorana gelen üniversite öğrencisi Ceren Yılmaz (21), 40 kilo olmasına rağmen 23 dakikada 255 çöp şiş, 1 tabak salata ve 1 lavaş yiyip, 3 bardak ayran ve 2 bardak su içmişti. Yarışma sonrası 40 kilodan 47 kiloya ulaşan Yılmaz, 5 bin 500 TL’lik cep telefonu, çeyrek altın ve 5 ay boyunca restoranda ücretsiz yemek yeme hakkı kazanmıştı. 

RESTORAN SAHİBİNİ YANILTTI

Ceren Demir’in ardından erkek müşterilerinden gelen talep üzerine İlyas Demir, aynı hediyeleri bu kez 301 çöp şiş yiyen erkek müşterisi için vereceğini duyurdu. Antalya’da oturan, eski pehlivan Osman Aksöl, 301 çöp şiş yemek için restorana geldi. Kendisine güvendiğini belirten Aksöl’ün ağzında tek diş dahi olmadığını gören restoran sahibi Demir, 301 çöp şişi yiyebileceğine ihtimal vermedi. Çöp şişleri avuç avuç eline alan Aksöl, 44 dakikada 301 şişi yedi. Aksöl, 5 bin 500 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı elde etti.

Dişsiz pehlivandan ilginç rekor 44 dakikada...



’DİŞLERİM OLSA TAMAMINI YERİM’

Kendisini denemek ve telefonu almak için geldiğini dile getiren Osman Aksöl, 20’li yaşlarında uzun yıllar yağlı güreş yaptığını söyledi. Yemeklerle arasının iyi olduğunu belirten Aksöl, "Yememde, içmemde sıkıntı olmaz. Rekor denerken sadece 1 soda içtim, o beni biraz zorladı. Etler de güzeldi. Gençken de böyle yerdim. Eskiden bir oturuşta yarım kuzu yerdim. Dişlerim olsa tamamını da yerim" dedi.

Ceren Yılmaz da Osman Aksöl’ü elini sıkarak, tebrik etti. Kadınlarda rekorun kırılacağından endişe duyduğunu belirten Yılmaz, "Birisi rekorumu alırsa yeniden rekor kırmak için geleceğim. İlerleyen günlerde araba için yarışacağım. Osman ağabeyimizin dişi olmamasına rağmen yemiş hepsini" diye konuştu. 

Osman Aksöl’ün dişsiz olmasına rağmen o kadar eti nasıl yediğini anlamadığını aktaran İlyas Demir ise Ceren Yılmaz’da kiloya, Osman Aksöl’de ise dişlere bakarak, yanıldığını söyledi. Osman Aksöl’ün bir ara zorlandığını dile getiren İlyas Demir, "Araba yarışına bekliyorum iki rekortmenimi. Dişleri olmamasına rağmen yedi, helal olsun" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.08.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm başlıyor

Dünyayı sarsan saldırının ardından gündeme geldi! ‘Türk kapanı…’

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti!

Otomobil takla attı, Damla hayatını kaybetti