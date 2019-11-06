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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Disleksi nedir? Disleksi hastalık mıdır?

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Disleksi nedir? Disleksi hastalık mıdır?

Disleksi, genel tabiri ile öğrenme bozukluğu olarak nitelendirilmektedir. Genel anlamda matematik ve akıl yürütme gibi yeteneklerin sekteye uğradığı disleksi, dahi hastalığı olarak da adlandırılmaktadır. Peki, öğrenme bozukluğu olarak nitelendirilen disleksi nedir ve türleri nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Disleksi, doğuştan gelmekte ve gelişimsel olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğum öncesinde ve doğum sonrasında kendisini gösterebilmektedir.Doğum öncesi disleksiye, yetersiz ve dengesiz beslenme, gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar ve bilinçsiz ilaç kullanımı etken olabilir. İşte, disleksi hakkında merak edilen bazı bilgiler

DİSLEKSİ NEDİR?

Okuma,konuşma,dinleme,yazma,akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılması ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren ve dahi hastalığı olarak da anılan 'disleksi', bir öğrenme bozukluğudur.

Disleksi günümüzde özellikle sol ve arka beyinde meydana gelen bir fonksiyon bozukluğu olarak da bilinmektedir.Normal beyinlerin sağ yarım küresinin sol yarım küresine göre daha küçüktür. Bu durum disleksililerde daha farklıdır.Sağ beyin yarımküresinin, sol beyin yarımküresine eşit yada sol beyin yarımküresinin daha küçük olduğu belirlenmiştir.

Disleksi erkek çocuklarda kız çocuklarına nazaran 4 kat daha fazla görülüyor. Türkiye’de bu tür çocuklar genellikle hiperaktif (dikkat dağınıklığı olan) çocuklarla karıştırılıyor.

DİSLEKSİ TÜRLERİ NELERDİR?

Disleksi doğuştan gelen gelişimsel ve travmaya bağlı disleksi olarak ikiye ayrılır. Doğuştan gelen disleksi doğum öncesi ,doğum sırasında ve doğum sonrası komplikasyonlara bağlı olarak üçe ayrılır.

Doğum öncesi disleksiye, yetersiz ve dengesiz beslenme, gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar ve bilinçsiz ilaç kullanımı etken olabilir.Uzun ve zor doğum plesenta anomalileri doğum sırasında oluşan disleksiye ,doğumdan sonra bebeğin nefes almasındaki gecikme ve geçirdiği ateşli hastalıklar da doğum sonrası oluşan disleksi sebeplerindendir. Kalıtsal etmenlere bağlı olarak da disleksi ortaya çıkabilir.

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