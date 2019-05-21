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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
21.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dışişleri’ne sınav operasyonu

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Dışişleri’ne sınav operasyonu

Dışişleri Bakanlığı’nca 2010-2013 yılları arasındaki ‘Aday Meslek Memurluğuna Giriş Sınavı’nın sorularının önceden FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirilip sınava giren örgüt üyelerine dağıtıldığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi.

105 KİŞİ YAKALANDI

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarındaki 4 ayrı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı sonucuna göre 275 kişinin atamasının yapıldığı anlaşıldı. Ataması yapılan personelden 246’sının sınavları ise şüpheli bulundu. Yapılan bilirkişi incelemesinde, şüphelilerin sınavlarda benzer yanıtlar verdikleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sınavlara ilişkin yürütülen 5 ayrı soruşturma dosyasını birleştirerek dün operasyon talimatı verdi. 42 ilde eşzamanlı yapılan operasyon kapsamında 246’sı aday, 4’ü komisyon üyesi olmak üzere 250 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 105 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14’ünün aktif görevde olduğu, 2’sinin ise geçen hafta görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Sınav Komisyonu üyesi şüpheliler arasında eski Ottawa Büyükelçisi Tuncay Babalı ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başdanışmanı Gürcan Balık da bulunuyor. FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Balık’ın, hükümle birlikte tahliyesine karar verilmiş ancak savcılık itiraz etmişti. İtiraz üzerine Balık hakkında yeniden tutuklama kararı çıkmıştı. Eski büyükelçi Babalı da FETÖ’den yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, şüphelilerden 50’si hakkında FETÖ yargılaması bulunduğu belirlendi. 

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