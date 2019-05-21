Dışişleri’ne sınav operasyonu
Dışişleri Bakanlığı’nca 2010-2013 yılları arasındaki ‘Aday Meslek Memurluğuna Giriş Sınavı’nın sorularının önceden FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirilip sınava giren örgüt üyelerine dağıtıldığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi.
105 KİŞİ YAKALANDI
Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarındaki 4 ayrı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı sonucuna göre 275 kişinin atamasının yapıldığı anlaşıldı. Ataması yapılan personelden 246’sının sınavları ise şüpheli bulundu. Yapılan bilirkişi incelemesinde, şüphelilerin sınavlarda benzer yanıtlar verdikleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sınavlara ilişkin yürütülen 5 ayrı soruşturma dosyasını birleştirerek dün operasyon talimatı verdi. 42 ilde eşzamanlı yapılan operasyon kapsamında 246’sı aday, 4’ü komisyon üyesi olmak üzere 250 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 105 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 14’ünün aktif görevde olduğu, 2’sinin ise geçen hafta görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Sınav Komisyonu üyesi şüpheliler arasında eski Ottawa Büyükelçisi Tuncay Babalı ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başdanışmanı Gürcan Balık da bulunuyor. FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Balık’ın, hükümle birlikte tahliyesine karar verilmiş ancak savcılık itiraz etmişti. İtiraz üzerine Balık hakkında yeniden tutuklama kararı çıkmıştı. Eski büyükelçi Babalı da FETÖ’den yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, şüphelilerden 50’si hakkında FETÖ yargılaması bulunduğu belirlendi.
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