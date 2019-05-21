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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.05.2019 - 21:00, Son Güncelleme:

Dışişlerinden Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi

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Dışişlerinden Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da 19 Mayıs 1919'u gölgelemeye yeltenen bazı radikal grupların, Türk tarihine yönelik hayal ürünü iddialarını, Türkiye'ye yönelik nefreti körüklemeyi hedefleyen etkinliklerini ve Yunanistan'daki bazı siyasetçilerin iç politika saikleriyle tarihi olguları çarpıtan açıklamalarını kabul etmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden milli mücadele sürecinin başladığı, Türkiye'de ve yurt dışında her yıl gururla kutlanan bir tarih olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlamlı günü gölgelemeye yeltenen Yunanistan'daki bazı radikal grupların, tarihimize yönelik hayal ürünü iddialarını, Türkiye'ye yönelik nefreti körüklemeyi hedefleyen etkinliklerini ve Yunanistan'daki bazı siyasetçilerin iç politika saikleriyle tarihi olguları çarpıtan açıklamalarını kabul etmek mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

Gerçek dışı iddiaların sahiplerine, Yunan ordusunun Anadolu'yu işgali sırasında, savaş hukukuna da aykırı yaptığı mezalimden Yunanistan'ın sorumlu olduğunun ve tazminat ödemeye mahkum edildiğinin Lozan Antlaşması'yla kayıt altına alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci Yunan ordusunun Türklere uyguladığı katliamlar akıl almaz boyutlara ulaşınca, Yunanistan'ın bizzat müttefikleri tarafından bir Tahkikat Komisyonu kurularak, Yunan ordusunun gayri insani suçlarının tespit edildiğini dikkatlerine getiriyoruz. Hal böyleyken, tarihimize yönelik mesnetsiz iddiaların akıl, vicdan ve hakkaniyetle ilgisi olmadığı açıktır. Bu söylemler, ikili ilişkilerimizi ilerletmeye yönelik hedeflerle bağdaşmamakta ve gelecek nesillere kötü bir miras bırakmaktadır."

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos'un, 1934'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü  Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesinin, iki ülke arasında sorumsuz siyasetçilerin ve radikal Yunanların iddia ettikleri gibi tarihi bir mesele bulunmadığını gösteren en açık kanıt olduğu vurgulandı.

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