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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.11.2019 - 23:10, Son Güncelleme:

Dışişleri’nden Yunanistan Cumhurbaşkanı’na tepki

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Dışişleri’nden Yunanistan Cumhurbaşkanı’na tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan’ın Türkiye’ye hasım çevrelerin yanında yer almaya ve bu çevrelerin ülkemiz aleyhindeki görüş ve tutumlarına destek olmaya devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopulos’un Ermenistan’ı ziyareti sırasında 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Aksoy, açıklamasında, “Yunanistan’ın Türkiye’ye hasım çevrelerin yanında yer almaya ve bu çevrelerin ülkemiz aleyhindeki görüş ve tutumlarına destek olmaya devam ettiğini görüyoruz. Biz de Yunanistan’ın tarihte Türklere ve diğer Osmanlı vatandaşlarına yaptığı mezalimi hiçbir zaman unutmadık. Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlık sürecinde ve sonrasında, Yunanistan’ın sistematik bir şekilde bölgedeki Türk ve Müslümanları imha etmesi çok iyi bilinen bir gerçektir. Yunanistan bugün de ülkesindeki Türk Azınlığa yönelik insanlık dışı uygulamalarını, Müftülerine, Cuma namazı kıldığı gerekçesiyle hapis cezası verecek kadar ileri götürebilmektedir. Tarihten husumet değil, barış ve kardeşlik yolunda dersler çıkarılması gereğine inanan Türkiye, bu tarihsel gerçeklerin de elbette farkındadır. Ülkemiz aleyhindeki faaliyetleri desteklemenin Yunanistan’a hiçbir fayda sağlamayacağını bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerde iyi komşuluktan yana taraf olmanın, bölgemizde barış, istikrar ve refahın desteklenmesinin tek yolu olduğu düşüncesiyle Yunanistan’ı bundan böyle daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Öte yandan, 1915 olayları konusunda Türkiye’nin tutumu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde, 23 Nisan 2014 tarihinde yaptığı açıklamada net olarak ortaya konmuştur. Başka bir izahata gerek görülmemektedir” ifadelerini kullandı.

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