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    DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden 'TÃ¼rk gemisine saldÄ±rÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

    DHA
    25.05.2018 - 22:47 | Son GÃ¼ncelleme:

    DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "Ä°nce Ä°nebolu isimli kuru yÃ¼k gemisine yÃ¶nelik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±"na iliÅŸkin soru Ã¼zerine, "YÃ¼klediÄŸi buÄŸday yÃ¼kÃ¼nÃ¼ Yemenâ€™in Saleef limanÄ±na gÃ¶tÃ¼rmekte olan Ä°NCE Ä°NEBOLU adlÄ± TÃ¼rk gemisi 10 MayÄ±s 2018 tarihinde saat 23:15â€™te Yemen aÃ§Ä±klarÄ±nda bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±na hedef olmuÅŸtur. TamamÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± 23 mÃ¼rettebatÄ±n bulunduÄŸu gemide saldÄ±rÄ± sonucunda herhangi bir can kaybÄ± veya yaralanma meydana gelmemiÅŸtir" dedi.Â

    DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "Ä°nce Ä°nebolu isimli kuru yÃ¼k gemisine yÃ¶nelik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±" hakkÄ±nda soruya ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: "Rusyaâ€™nÄ±n Novorossiysk limanÄ±ndan yÃ¼klediÄŸi buÄŸday yÃ¼kÃ¼nÃ¼ Yemenâ€™in Saleef limanÄ±na gÃ¶tÃ¼rmekte olan Ä°NCE Ä°NEBOLU adlÄ± TÃ¼rk gemisi 10 MayÄ±s 2018 tarihinde saat 23:15â€™te Yemen aÃ§Ä±klarÄ±nda bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±na hedef olmuÅŸtur. TamamÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± 23 mÃ¼rettebatÄ±n bulunduÄŸu gemide saldÄ±rÄ± sonucunda herhangi bir can kaybÄ± veya yaralanma meydana gelmemiÅŸtir. UzmanlarÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¶zkonusu olayla ilgili tetkik ve araÅŸtÄ±rmalarÄ± sÃ¼rmekte olup, bu incelemelerin sonuÃ§larÄ± bilahare kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r."Â 

    TÃ¼rk gemisine saldÄ±rÄ±yla ilgili Beyaz Saraydan aÃ§Ä±klamaTürk gemisine saldÄ±rÄ±yla ilgili Beyaz Saray'dan açÄ±klama

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