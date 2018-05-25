DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden 'TÃ¼rk gemisine saldÄ±rÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "Ä°nce Ä°nebolu isimli kuru yÃ¼k gemisine yÃ¶nelik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±" hakkÄ±nda soruya ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: "Rusyaâ€™nÄ±n Novorossiysk limanÄ±ndan yÃ¼klediÄŸi buÄŸday yÃ¼kÃ¼nÃ¼ Yemenâ€™in Saleef limanÄ±na gÃ¶tÃ¼rmekte olan Ä°NCE Ä°NEBOLU adlÄ± TÃ¼rk gemisi 10 MayÄ±s 2018 tarihinde saat 23:15â€™te Yemen aÃ§Ä±klarÄ±nda bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±na hedef olmuÅŸtur. TamamÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± 23 mÃ¼rettebatÄ±n bulunduÄŸu gemide saldÄ±rÄ± sonucunda herhangi bir can kaybÄ± veya yaralanma meydana gelmemiÅŸtir. UzmanlarÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¶zkonusu olayla ilgili tetkik ve araÅŸtÄ±rmalarÄ± sÃ¼rmekte olup, bu incelemelerin sonuÃ§larÄ± bilahare kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r."Â