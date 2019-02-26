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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.02.2019 - 20:14, Son Güncelleme:

Dışişleri'nden sert tepki: Çifte standart...

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Dışişleri'nden sert tepki: Çifte standart...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü PKK yanlılarının Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Agora binası önünde dün gerçekleştirdikleri şiddet içeren eylemin, PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Sözcü Aksoy, terör örgütü PKK unsurlarının dün Avrupa Konseyi binası önündeki eylemleri hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

Terör örgütü PKK unsurlarının, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını da kullanarak düzenlediği gösteriler hakkında Avrupalı muhataplara gerekli uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Aksoy, gösterilerin şiddet potansiyeline de dikkat çektiklerini anımsattı.

Aksoy, "Son olarak PKK yanlılarının Strazburg'da Avrupa Konseyi Agora binası önünde dün gerçekleştirdikleri şiddet içeren eylem, PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörizm propagandası niteliğindeki bu tür eylemlere izin verilmesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da bazı çevrelerin ve basının, PKK eylemlerini hala sözde "Kürt aktivistlerin" gerçekleştirdiği eylemler olarak nitelemesini ise "esef verici" olarak tanımlayan Aksoy, "Bu durum, çifte standartların ulaştığı noktayı açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde eylem yapan terör örgütü PKK yandaşları, dün Avrupa Konseyi binasına ve polise saldırmıştı.

Taş ve tehlikeli cisimler atarak Avrupa Konseyi binasının camlarını ve kapısını kıran PKK sempatizanları, binanın dışındaki çöp bidonunu da ateşe vermişti. Taşlarla 3 polisi yaralayan terör örgütü yandaşlarından 43'ü gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü PKK yandaşlarından Avrupa Konseyine saldırı: 43 gözaltı
Terör örgütü PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi'ne saldırı: 43 gözaltı
 

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