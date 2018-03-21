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    Dışişleri'nden Merkel'e Afrin tepkisi: Kabul edilemez

    AA
    21.03.2018 - 23:37 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Zeytin Dalı Harekatı'na dair sözlerine ilişkin, "Merkel’in bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz." açıklamasını yaptı.

    Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın, terörizmle mücadelenin sivillere zarar vermeden nasıl yürütülebileceği konusunda emsal teşkil ettiği belirtilerek, "Afrin’de ele geçirilen ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmakta olan veriler harekat aleyhinde yürütülen kara propagandanın boyutlarını ve mesnetsiz niteliğini gözler önüne sermektedir." ifadelerine yer verildi.

    Afrin halkı için PYD/YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlikenin söz konusu olmadığına değinilen açıklamada, bunların da süratle temizleneceği ve güvenlik ile istikrarın tesis edileceği bilgisi paylaşıldı.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatıyla hem meşru müdafaa hakkını kullanarak milli güvenliğini sağlamayı, hem de Afrin’i teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeye hedeflemiştir. Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz."

    Müttefiklerden, Türkiye aleyhine faaliyetlere prim vermemesi istenilen açıklamada, "Müttefiklerimizi Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine
    prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, ülkemizle yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye’de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Etiketler: Dışişleri Bakanlığı , Angela Merkel , Afrin , Zeytin Dalı Harekatı , gündem
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