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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.06.2019 - 23:50, Son Güncelleme:

Dışişleri'nden Kaşıkçı açıklaması: BM üyesi tüm ülkeleri ısrarcı olmaya davet ediyoruz

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Dışişleri'nden Kaşıkçı açıklaması: BM üyesi tüm ülkeleri ısrarcı olmaya davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard tarafından yayımlanan raporun, Türkiye tarafından yürütülen soruşturmada varılan tespitleri teyit ettiğini açıkladı. Açıklamada, “Callamard’ın, tavsiyelerini kuvvetle destekliyor, BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından yayımlanan rapora ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında, Callamard’ın raporunun, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına yönelik Türkiye kanadından yürütülen soruşturmanın tespitleriyle uyuştuğu kaydedildi.

‘CİNAYETİN PLANLANARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTEDİR’

Raporun, Kaşıkçı cinayetinin önceden planlanarak gerçekleştirildiğini gözler önüne serdiğinin belirtildiği açıklamada, “Söz konusu rapor, bu kapsamda, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası insan hakları hukuku, Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesi ve BM ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel prensiplerine aykırı bir şekilde, önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirildiğini gözler önüne sermektedir” denildi.

‘CALLAMARD’IN TAVSİYELERİNİ KUVVETLE DESTEKLİYORUZ’

Açıklamada, BM Raportörü Sayın Callamard’ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini Türkiye’nin kuvvetle desteklediği, BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları söz konusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ettiği aktarıldı.

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