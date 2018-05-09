Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Dışişlerinden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne tepki

    Dışişlerinden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne tepki

    AA
    09.05.2018 - 20:23 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin'in Türkiye hakkındaki açıklamasıyla ilgili " Bu açıklama milletimizin iradesini temsil eden TBMM’nin aldığı seçim kararını sorgulamakta ve bağımsız bir ülkenin yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair talihsiz ifadeler içermektedir. Tamamen siyasi saiklerle yapılmış bu açıklamayı ciddiye almıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Sözcü Aksoy, El-Hüseyin'in bugün Türkiye ile ilgili yaptığı açıklama hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

    BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin bugün Türkiye hakkında yine taraflı bir açıklama yaptığını belirten Aksoy, "Bu açıklama milletimizin iradesini temsil eden TBMM’nin aldığı seçim kararını sorgulamakta ve bağımsız bir ülkenin yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair talihsiz ifadeler içermektedir. Tamamen siyasi saiklerle yapılmış bu açıklamayı ciddiye almıyoruz." ifadelerini kullandı.

    FRANSA ÖRNEĞİ

    Aksoy, Türkiye'de OHAL tedbirlerinin sadece teröristlere ve terör iltisaklı çevrelere karşı uygulandığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı hiçbir önlem söz konusu değildir. OHAL uygulaması demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesine de mani değildir. Nitekim, Fransa’da da OHAL döneminde seçimler gerçekleştirildiğini Yüksek Komiserin bilmesi gerekir." vurgusunu yaptı.

     

    "ÖZGÜR, ADİL VE ŞEFFAF"

    Türkiye'de Nisan 2017 referandumu dahil seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edildiğini hatırlatan Aksoy, "Yüksek Komisere olağanüstü halin uluslararası hukukta devletlere tanınmış bir yetki olduğunu da ayrıca hatırlatmak isteriz. Ülkemiz, 24 Haziran seçimleri için de taahhütlerine uygun biçimde uluslararası kuruluşlarla gerekli iş birliğini sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

    Etiketler: dışişleri , tepki , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri