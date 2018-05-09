Dışişlerinden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne tepki

Sözcü Aksoy, El-Hüseyin'in bugün Türkiye ile ilgili yaptığı açıklama hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin bugün Türkiye hakkında yine taraflı bir açıklama yaptığını belirten Aksoy, "Bu açıklama milletimizin iradesini temsil eden TBMM’nin aldığı seçim kararını sorgulamakta ve bağımsız bir ülkenin yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair talihsiz ifadeler içermektedir. Tamamen siyasi saiklerle yapılmış bu açıklamayı ciddiye almıyoruz." ifadelerini kullandı.

FRANSA ÖRNEĞİ

Aksoy, Türkiye'de OHAL tedbirlerinin sadece teröristlere ve terör iltisaklı çevrelere karşı uygulandığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı hiçbir önlem söz konusu değildir. OHAL uygulaması demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesine de mani değildir. Nitekim, Fransa’da da OHAL döneminde seçimler gerçekleştirildiğini Yüksek Komiserin bilmesi gerekir." vurgusunu yaptı.

"ÖZGÜR, ADİL VE ŞEFFAF"

Türkiye'de Nisan 2017 referandumu dahil seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edildiğini hatırlatan Aksoy, "Yüksek Komisere olağanüstü halin uluslararası hukukta devletlere tanınmış bir yetki olduğunu da ayrıca hatırlatmak isteriz. Ülkemiz, 24 Haziran seçimleri için de taahhütlerine uygun biçimde uluslararası kuruluşlarla gerekli iş birliğini sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.