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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
08.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dışişleri’nden AB’ye tepki: Keyfi, aceleci ve talihsiz

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Dışişleri’nden AB’ye tepki: Keyfi, aceleci ve talihsiz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

Seçimin ardından AK Parti hükümetine demokratik ilkeleri izleme çağrısı yapan Timmermans, “Türkiye geçen yıllarda büyük bir hızla Avrupa değerlerinden uzaklaştı. Bu durumun AKP’nin yerel seçim sonuçlarına saygı göstermemesi nedeniyle daha da kötüleşmemesini umuyoruz” demişti.
Timmermans’ın ifadelerine yönelik soruya yazılı yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Aksoy, bu sözleri hayal kırıklığı ve şaşkınlıkla karşıladıklarını vurguladı. Türk halkının yerel seçimde nadir görülen bir katılım oranıyla sandığa gittiğini ve demokrasiye bağlılığını tescil ettiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

ÇİFTE STANDART ÖRNEĞİ

“Milletimizin sandıkta verdiği mesaj Türkiye’de istikrar ve güven ortamının devamına olan inanç ve desteğinin yansımasıdır. Buna rağmen AB yetkililerinin henüz bazı yerlerde resmi sonuçlar açıklanmadığı halde buralardaki sonuçların tanınması yönünde yaptığı çağrılar talihsiz bir gaf olarak kayıtlara geçmiştir. Hukuki çerçevede ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde yapılan itiraz ve başvuruların sonucunu beklemek hukuka saygının bir gereğidir. Bu nedenle söz konusu ifadeler, demokratik ve hukuki değerlere bağlılık anlamında son dönemde daha da fazla sorgulanmakta olan AB’nin çifte standartlarının başka bir örneğini oluşturmuştur. Türkiye reform kararlılığını samimiyetle ve aynı sağlam iradeyle sürdürmektedir. Milletimizin demokrasiye olan bağlılığı 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha tescillenmiş olup, reform kararlılığımız ortadayken AB yetkililerinin hukuki sürece saygı göstermeksizin keyfi ve aceleci açıklamaları büyük bir talihsizlik olmuştur. AB yetkililerini siyasi heves ve tercihleri uğruna AB’nin temsil ettiği demokratik ve hukuki değerleri aşındırmamaya davet ediyoruz.” 

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