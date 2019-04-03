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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.04.2019 - 01:45, Son Güncelleme:

Dışişlerinden ABD'ye "yerel seçim" yanıtı

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Dışişlerinden ABD'ye "yerel seçim" yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Hiçbir ülkenin, hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur.” ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino’nun yerel seçimlere ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, 31 Mart yerel seçimlerinin de demokratik ve şeffaf bir ortamda, barış ve huzur içinde gerçekleştiğini kaydeden Aksoy, “Seçmen iradesinin tam olarak sandık sonuçlarına yansıması esastır ve bu çerçevede gösterilen hukuki ve demokratik mücadeleye herkes saygı göstermelidir.” vurgusu yaptı.

Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Seçimlerin meşruiyet kaynağı halkın iradesidir. Bu iradenin sandıkta ne şekilde tecelli ettiğini tespit edecek, itiraz süreçlerini değerlendirecek ve sonuçlandıracak olan da Yüksek Seçim Kuruludur. Hiçbir ülkenin, hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur.

Antidemokratik yaklaşım ve alışkanlıklar hiçbir şekilde Türkiye’nin demokratik olgunluğunu gölgeleyemez. Türk halkı 31 Mart yerel seçimlerinde yüksek katılım oranı ile demokrasiye olan bağlılığını ortaya koymuştur. Öte yandan, Türk halkının istikrar ve güvenden yana tercihi de sandıktan çıkan sonuçlarla tescillenmiştir.”

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