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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.03.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Dışişleri'nden ABD'nin açıklamasına tepki

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Dışişleri'nden ABD'nin açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Balkanlarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı önlem alan ülkelerin yaklaşımlarını sürdürmelerini önemsediklerini belirterek, "Diğer ortak ve müttefiklerimizi de FETÖ'ye karşı alınan önlemleri engellemeye çalışmak yerine, aynı basiretli yaklaşımı göstermeye davet ediyoruz." dedi.

Aksoy, ABD'nin Priştine Büyükelçiliği'nin, Kosova'daki FETÖ bağlantılı 6 kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilmesine ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

FETÖ terör örgütünün yurt dışındaki uzantılarıyla mücadelede, birçok ülkeyle iş birliği içinde somut sonuçlar alındığını belirten Aksoy, "Bu örgütün sadece Türkiye'ye karşı değil, faaliyet gösterdikleri ülkelerin güvenliği bakımından da ciddi risk oluşturduğu gerçeği giderek daha iyi anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.
Aksoy, bu kapsamda İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) yanı sıra son olarak Pakistan'ın da FETÖ'yü terör örgütü ilan ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Dünyanın farklı bölgelerinde 20'nin üzerinde ülkede FETÖ okulları kapatılmış, kontrol altına alınmış veya Türkiye Maarif Vakfına devredilmiştir. Balkanlar bölgesindeki bazı ülkelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet, ülkelerindeki FETÖ unsurlarını topraklarından sınır dışı etmiştir. FETÖ unsurlarına karşı yürütülen cezai soruşturmalar da bulunmaktadır."

Bu işlemlerin tamamının ilgili ülkelerin ulusal mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirilen ve uluslararası hukukun da cevaz verdiği adımlar olduğuna işaret eden Aksoy, "Terörizmle mücadelenin temel şartlarından biri, hukuk ilkeleri temelinde samimi bir uluslararası iş birliğidir." ifadesini kullandı.
Sözcü Aksoy, FETÖ'ye karşı önlem alan ülkelerin bu sağlam yaklaşımlarını sürdürmelerini önemsediklerini belirterek, "Özellikle değer verdiğimiz Balkanlarda ülkemize yönelik yaşamsal bir tehdit olan FETÖ'ye karşı önlem alan ülkelerin bu sağlam yaklaşımlarını sürdürmelerini önemsiyoruz. Diğer ortak ve müttefiklerimizi de FETÖ'ye karşı alınan önlemleri engellemeye çalışmak yerine, aynı basiretli yaklaşımı göstermeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından 11 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Kosova'daki FETÖ bağlantılı 6 kişinin Türkiye'ye iade edilme süreci eleştirilerek, Kosovalı siyasetçilere, istihbarat kurumlarına yönelik baskılara son verilmesi çağrısı yapılmıştı.

Kosovadan getirilen FETÖcüler için yeni gelişme
Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler için yeni gelişme
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