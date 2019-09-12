Dışişleri’nde atama heyecanı
Dışişleri Bakanlığı’nda günlerdir beklenen yeni büyükelçi atamasının şekillenmeye başlandığı ileri sürüldü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bazı isimleri arayarak yeni görev yerlerini bildirdiği öğrenildi.
Bazı atamaların da şunlar olduğu belirtiliyor:
Togan Oral- Aşkabat, Aylin Sekizkök- Sofya, Hasan Sekizkök-Üsküp, Mustafa Özcan-Minsk, Hasan Ulusoy-Brüksel, Demet Şekercioğlu- Kolombo, Mahinur Özdemir- Cezayir, Haldun Tekneci-Hanoi, Fatma Pihava Ünlü- San Jose, Orhan Işık-Laos, Kaya Bakkalbaşı- Madagaskar, Gülcan Akoğuz- Santiago, İnan Özyıldız- Tallin, Mustafa Osman Turan- Bangladeş, İsmail Aramaz- Amman, Erkan Aytun-Guetamala, Yeşim Kebapçıoğlu-Santa Domingo.
İLGİNÇ İDDİALAR
Ankara’nın diplomatik kulislerinde Dışişleri haricinde dışarıdan yapılan atamalarla ilgili de birçok iddia konuşuluyor. Eski bakanlardan Nabi Avcı’nın UNESCO daimi temsilciliğine atandığı belirtiliyor. Daha önce de yine eski bakanlardan Egemen Bağış’ın Prag’a büyükelçi olacağı başkent kulislerine yansımıştı. Dışişleri Bakanlığı’ndan Ahmet Demirer’in de Kudüs Başkonsolosu olduğu kulislerde seslendiriliyor.
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