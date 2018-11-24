DÄ±ÅŸiÅŸleri duyurdu: Rejim ve muhalifler...
TÃ¼rkiye, Astana sÃ¼reci kapsamÄ±nda Suriye'deki muhalif gruplar ve rejim tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda tutulan bazÄ± kiÅŸilerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n, "Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda gÃ¼ven artÄ±rÄ±lmasÄ± baÄŸlamÄ±nda Ã¶nemli bir ilk adÄ±m teÅŸkil ettiÄŸini" ve bu uygulamanÄ±n "yeni inisiyatiflerle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin hedeflendiÄŸini" bildirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Astana sÃ¼reci kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n yanÄ± sÄ±ra BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in katÄ±lÄ±mÄ±yla kurulan "Zorla AlÄ±konan/KaÃ§Ä±rÄ±lan KiÅŸilerin Serbest BÄ±rakÄ±lmasÄ±, Cenazelerin TakasÄ± ve KayÄ±p ÅžahÄ±slarÄ±n AkÄ±betinin Tespitine Ä°liÅŸkin Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu" bÃ¼nyesinde hazÄ±rlanan pilot proje Ã§erÃ§evesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda tutulan bazÄ± kiÅŸilerin bugÃ¼n muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Bab'Ä±n gÃ¼neyindeki Abu Zindeyn mÄ±ntÄ±kasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ve eÅŸ zamanlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â
AÃ§Ä±klamada, "Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda gÃ¼ven artÄ±rÄ±lmasÄ± baÄŸlamÄ±nda Ã¶nemli bir ilk adÄ±m teÅŸkil eden bu uygulamanÄ±n yeni inisiyatiflerle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi hedeflenmektedir." denildi.Â
ONAR KÄ°ÅžÄ° KARÅžILIKLI SERBESTÂ
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejimi ve askeri muhalifler, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde, Bab ilÃ§esinin rejim kontrolÃ¼ndeki Tadif beldesinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak onar kiÅŸiyi salÄ±verdi.Â
Astana anlaÅŸmalarÄ±yla kurulan AlÄ±konulanlar Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu'nun "pilot proje" olarak nitelediÄŸi sembolik takas, 30-31 Temmuz'da SoÃ§i'de dÃ¼zenlenen 10. GarantÃ¶rler ToplantÄ±sÄ±'nda kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Esad rejiminin en az 1500 kiÅŸiyi alÄ±koyduÄŸu biliniyor. TakasÄ±n, TÃ¼rkiye'nin insani diplomasi faaliyeti Ã§erÃ§evesinde attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlar neticesinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtiliyor.Â
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