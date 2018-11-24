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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
24.11.2018 - 18:52, Son GÃ¼ncelleme:

DÄ±ÅŸiÅŸleri duyurdu: Rejim ve muhalifler...

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DÄ±ÅŸiÅŸleri duyurdu: Rejim ve muhalifler...

TÃ¼rkiye, Astana sÃ¼reci kapsamÄ±nda Suriye'deki muhalif gruplar ve rejim tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda tutulan bazÄ± kiÅŸilerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n, "Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda gÃ¼ven artÄ±rÄ±lmasÄ± baÄŸlamÄ±nda Ã¶nemli bir ilk adÄ±m teÅŸkil ettiÄŸini" ve bu uygulamanÄ±n "yeni inisiyatiflerle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin hedeflendiÄŸini" bildirdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Astana sÃ¼reci kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n yanÄ± sÄ±ra BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in katÄ±lÄ±mÄ±yla kurulan "Zorla AlÄ±konan/KaÃ§Ä±rÄ±lan KiÅŸilerin Serbest BÄ±rakÄ±lmasÄ±, Cenazelerin TakasÄ± ve KayÄ±p ÅžahÄ±slarÄ±n AkÄ±betinin Tespitine Ä°liÅŸkin Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu" bÃ¼nyesinde hazÄ±rlanan pilot proje Ã§erÃ§evesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda tutulan bazÄ± kiÅŸilerin bugÃ¼n muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Bab'Ä±n gÃ¼neyindeki Abu Zindeyn mÄ±ntÄ±kasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ve eÅŸ zamanlÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, "Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda gÃ¼ven artÄ±rÄ±lmasÄ± baÄŸlamÄ±nda Ã¶nemli bir ilk adÄ±m teÅŸkil eden bu uygulamanÄ±n yeni inisiyatiflerle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi hedeflenmektedir." denildi.Â 

ONAR KÄ°ÅžÄ° KARÅžILIKLI SERBESTÂ

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejimi ve askeri muhalifler, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde, Bab ilÃ§esinin rejim kontrolÃ¼ndeki Tadif beldesinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak onar kiÅŸiyi salÄ±verdi.Â 

Astana anlaÅŸmalarÄ±yla kurulan AlÄ±konulanlar Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu'nun "pilot proje" olarak nitelediÄŸi sembolik takas, 30-31 Temmuz'da SoÃ§i'de dÃ¼zenlenen 10. GarantÃ¶rler ToplantÄ±sÄ±'nda kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Esad rejiminin en az 1500 kiÅŸiyi alÄ±koyduÄŸu biliniyor. TakasÄ±n, TÃ¼rkiye'nin insani diplomasi faaliyeti Ã§erÃ§evesinde attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlar neticesinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtiliyor.Â 

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SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR

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Son 24 saatte ne oldu? (24.11.2018) 2Ä°ÅŸte Türkiye ve dünya gündemine dair geliÅŸmeler, son 24 saatte yaÅŸanan olaylar..
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