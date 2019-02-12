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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.02.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini gelecek dönemde de sürdüreceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de rejim ve muhaliflerin, Astana süreci çerçevesinde 2'nci kez alıkoydukları kişileri eş zamanlı serbest bırakmasına ilişkin, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan "Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini gelecek dönemde de sürdüreceğini" vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan "Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu" bünyesinde hazırlanan 2'nci proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin, bugün muhaliflerin kontrolündeki Bab'ın güneyindeki Ebu Zindin bölgesinde karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Türkiye, Rusya ve İran arasında 14 Şubat'ta Soçi'de yapılacak zirve öncesinde rejim ve muhalifler, bugün Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Bab ilçesinin güneyinde, cephe hattındaki Ebu Zindin bölgesinde karşılıklı olarak 20'şer kişiyi salıverdi. Rejim güçleri 20 erkeği teslim alırken, muhaliflerin talebi üzerine 20 yetişkine ek olarak 2 çocuğu da serbest bıraktı.

Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun "pilot proje" olarak nitelediği sembolik takas, 30-31 Temmuz'da Soçi'de düzenlenen 10'uncu Garantörler Toplantısı'nda kararlaştırılmıştı.

İlk takas 24 Kasım 2018'de gerçekleşmiş, karşılıklı 10'ar kişi serbest bırakılmıştı.

Esed rejiminin cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğu biliniyor.

Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (12.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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