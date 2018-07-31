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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA (DHA)
31.07.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Soçi'deki Suriye konulu toplantının ayrıntıları

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Soçi'deki Suriye konulu toplantının ayrıntıları

Dışişleri Bakanlığı Astana formatında Soçi'de düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantının ayrıntılarına ilişkin, "Toplantıda, sahadaki gelişmeler ele alınmış ve Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması yönünde sürdürülen çabalar istişare edilmiştir. Bu çerçevede, tarafımızca İdlib'teki gerilimi azaltma bölgesinin Astana mutabakatının temel bir unsuru olduğu ve işlevselliğinin muhafaza edilmesi gerektiği vurgulanmıştır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından 30-31 Temmuz 2018 tarihinde Astana formatında Soçi’de düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantının ayrıntılarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, sahadaki gelişmeler ele alınmış ve Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması yönünde sürdürülen çabalar istişare edilmiştir. Bu çerçevede, tarafımızca İdlib’teki gerilimi azaltma bölgesinin Astana mutabakatının temel bir unsuru olduğu ve işlevselliğinin muhafaza edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Tarafımızca Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan grupların ayrılıkçı gündemlerine karşı durulmasının önemine işaret edilmiştir. Gerek toplantıda, gerek toplantı marjında BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile yapılan istişarelerde Anayasa Komitesi’nin kurulmasına ilişkin çabalar ele alınmış, bu konudaki görüşmelere önümüzdeki Eylül ayında Cenevre’de devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Toplantıda ayrıca Suriye’de yerlerinden edilen kişiler ve mültecilerin gönüllü olarak ve güvenlik içinde geri dönüşleri için gerekli şartların oluşturulmasının önemi vurgulanmış ve bu amaçla atılabilecek adımlar görüşülmeye başlanmıştır. Toplantı marjında zorla alıkonan kişilerin serbest bırakılmasını teminen kurulan Çalışma Grubu’nun dördüncü toplantısı da düzenlenmiştir. Çalışma Grubu, Suriye’de çatışan taraflarla, zorla alıkonanların serbest bırakılmasına yönelik bir pilot proje gerçekleştirilmesi yönünde mesafe kaydetmiştir. Astana formatında düzenlenen yüksek düzeyli toplantıların onbirincisinin önümüzdeki Kasım ayında yapılması kararlaştırılmıştır."

 

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