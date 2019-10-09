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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
Haber Giriş: 09.10.2019 - 21:30, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından o bildiriye yanıt: Hiçbir anlam ve değeri yok

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Dışişleri Bakanlığından o bildiriye yanıt: Hiçbir anlam ve değeri yok

Dışişleri Bakanlığınca, Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) zirvesi sonunda yayımlanan bildirinin, hiçbir anlam ve değeri olmadığı vurgulanarak, "Bildirinin Suriye’ye ilişkin bölümünde ülkemize yöneltilen mesnetsiz ve çarpıtılmış ithamlarını kesin bir dille reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahire’de 8 Ekim'de düzenlenen Mısır, Yunanistan, GKRY zirvesi sonunda yayımlanan, ülkemize karşı temelsiz iddialar içeren bildirinin hiçbir anlam ve değeri yoktur." değerlendirmesi yapıldı.

Bildirinin, Rum/Yunan ikilisinin uluslararası hukuka aykırı, maksimalist ve uzlaşmaz milli politikalarına bölge ülkelerini alet etmelerinin son örneği olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde en başından bu yana iyi niyetle çaba gösterdiği ve çözüm yönünde güçlü bir irade sergilediği vurgulandı.
Açıklamada, 2004 yılında Annan Planı'nı hangi tarafın reddettiğinin, 2017 yılında Crans-Montana'da sona eren Kıbrıs Konferansı'nda da hangi tarafın masadan kalktığının herkesin malumu olduğuna değinilerek, "Rum/Yunan ikilisinin Kıbrıs Türklerini yok sayan, siyasi eşitliklerini kabul etmeyen ve onları azınlık olarak gören zihniyetleri değişmedikçe Kıbrıs meselesi çözümsüz kalmaya devam edecektir. 50 yıldır sürdürülen müzakerelerin başarısız olmasının sebebi de bu zihniyettir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, Akdeniz de dahil olmak üzere tüm denizlerde, bütün tarafların meşru hak ve çıkarlarını gözeten, karşılıklı kabul edilebilir, kalıcı ve hakça bir rejimin uluslararası hukuk çerçevesinde oluşturulması için çaba gösterdiği dile getirilen açıklamada, "Rum/Yunan ikilisinin uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin en temel ilkelerinden biri olan 'hakkaniyet' ilkesini gözardı eden maksimalist politikaları geçmişte deniz yetki alanları bakımından Mısır’ın aleyhine sonuçlar doğurmuştur. Mısır'ın da Rum/Yunan ikilisinin bu durumu istismar etmesine göz yumduğu görülmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarına kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının hakkaniyete uygun bir şekilde sınırlandırılması için tüm bölge ülkeleri ile GKRY hariç, görüşmeye
hazırdır. GKRY’nin muhatabı ise Kıbrıs Türkleridir. Kıbrıs Türklerinin 13 Temmuz 2019 iş birliği önerisi hidrokarbon meselesinin Kıbrıs ayağının çözülmesi için değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Bildirinin Suriye’ye ilişkin bölümünde ülkemize yöneltilen mesnetsiz ve çarpıtılmış ithamlarını da kesin bir dille reddediyoruz. Suriye kaynaklı terörden en fazla etkilenen ülke olarak, Türkiye, bundan önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde ulusal güvenliğinin gerektirdiği tedbirleri almakta tereddüt göstermeyeceğini bugün başlattığı harekatla bir kez daha ortaya koymuştur. Terör örgütleri üzerinden Suriye’nin bölünmesi hedefine taşeronluk yapan çevrelerin Suriye halkının selameti ve birliği için bu tutumlarından bir an önce vazgeçmeleri lazımdır."

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