Dışişleri Bakanlığından KKTC'ye geçmiş olsun mesajı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, KKTC'ye düşen füze için mesaj yayınladı.
KKTC'nin Taşkent bölgesine bu gece (1 Temmuz) bir füzenin düşmesi sonucunda meydana gelen patlama ve yangın, yerleşim yerlerinin dışında meydana gelmesi nedeniyle can ve mal kaybına yol açmamıştır. KKTC Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle