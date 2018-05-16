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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması

    Hürriyet Haber
    16.05.2018 - 22:51 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD'de görülen davada 2 yıl 8 ay hapis cezası almasıyla ilgili açıklama yaptı.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir.

    Böylece, anılan Mahkeme yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkûm ederek ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır.

    Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir.

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