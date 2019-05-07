Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa'nın Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetine değinilen açıklamasını reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (7 Mayıs) yapılan ve ülkemizin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamayı reddediyoruz.
Bu çerçevede, 4 Mayıs 2019 tarihli 124 nolu ve 6 Mayıs 2019 tarihli 128 nolu basın açıklamalarımız Fransa bakımından da aynen geçerlidir.
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