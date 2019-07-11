Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama: Rumların AB’ye üye olması gasp hakkı vermez

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDışişleri Bakanlığı’ndan açıklama: Rumların AB’ye üye olması gasp hakkı vermez
GeriGündem Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama: Rumların AB’ye üye olması gasp hakkı vermez
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama: Rumların AB’ye üye olması gasp hakkı vermez

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama: Rumların AB’ye üye olması gasp hakkı vermez

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yaptığı açıklamaya, “Ülkemizin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleri yasadışı olarak niteleyen açıklamaları reddediyoruz” yanıtı verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fatih sondaj gemisinin mayıs ayı başında, Kıbrıs Adası’nın batısında Türkiye hükümetinin Türkiye Petrolleri’ne 2009 ve 2012 yıllarında verdiği ruhsat sahaları içinde ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e deklare ettiği kıta sahanlığı dahilinde sondaj faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı. Yavuz sondaj gemisinin de Karpaz Yarımadası’nın güneyine intikal ettiği ve KKTC’nin 2011 yılında Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat sahaları içinde Kıbrıs Türkleri adına sondaj faaliyetlerinde bulunacağı kaydedildi.

YUNANİSTAN’A TEPKİ

Açıklamada şöyle denildi: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde sözde Ada’nın tamamını temsil ederek, Avrupa Birliği üyesi olması, kendilerine Kıbrıs Türkleri’nin meşru hak ve çıkarlarını gasp etme hakkını vermez. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları reddediyoruz. Bu açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak kurucusu olan ancak hakları 1963 yılından itibaren gasp edilen Kıbrıs Türkleri’nden hiç bahsedilmemesi ve Ada’da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur. Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türkleri’ni hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece, Ada’nın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir.” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İki köy boşaltıldı! Saatlerdir sürüyor! Validen açıklama geldi
Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu
Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var...
Korkunç olay! Evin bahçesinde ceset parçaları bulundu