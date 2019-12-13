MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDışişleri Bakanlığı'ndan AB Konseyi'ne sert tepki
GeriGündem Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Konseyi'ne sert tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
13.12.2019 - 22:24, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Konseyi'ne sert tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Konseyi'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birlği Konseyi'nin yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Avrupa Birliği (AB) Konseyi aldığı kararla üyelik dayanışması bahanesi altında, Rum/Yunan ikilisinin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist ulusal tezlerinin sözcülüğünü yapmaya devam ettiğini bir kez daha göstermiştir.

Evvelce de söylediğimiz gibi, AB’nin deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda herhangi bir yetkisi yoktur. Aynı şekilde, AB bir uluslararası mahkeme de değildir. Bu çerçevede AB, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında usulüne uygun olarak imzalanan bir muhtıranın hukuka uygunluğuna dair bir hüküm de veremez.

GKRY’nin hiçbir yetkisi yokken normal bir devletmiş ve Ada’nın tamamını temsil ediyormuş gibi 2003, 2007 ve 2010 yıllarında bölge ülkeleriyle Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hakları hilafına yaptığı anlaşmalara sessiz kalan ve Libya’nın kıta sahanlığı haklarının Yunanistan tarafından gasp edilmesine göz yuman AB’nin, bu kere bize karşı aldığı bu tavır izlediği çifte standart politikasının yeni bir örneğidir.

Bu tavır, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını savunmaktan bizi vazgeçiremeyecektir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle