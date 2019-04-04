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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.04.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, NATO'ya desteğini sürdürecek"

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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, NATO'ya desteğini sürdürecek"

Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin, NATO'nun hem mevcut hem gelecekteki güvenlik sınamalarına mukabele yeteneğinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdüreceği bildirildi.

Bakanlık, NATO’nun kuruluşunun 70. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, bugün NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü olduğu hatırlatılarak, "Bu vesileyle Washington'da yapılmakta olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da teyit edildiği üzere günümüzde de güvenlik ortamının getirdiği sınamalarla mücadelede NATO'nun çok önemli bir rolü bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

NATO İttifakı'nı bugünlere getiren özgün niteliğin, müttefiklerin paylaştıkları değerler ve ortak tehditlere karşı kolektif güvenlik düşüncesi içinde hareket edilmesi anlayışı olduğu hatırlatılan açıklamada, "NATO, aynı zamanda siyasi-askeri bir İttifak olarak, Transatlantik bağın vücut bulduğu, önemli bir istişare forumudur. Bunun yanı sıra başta ortak ülkelerle farklı alanlarda yürütülen faaliyetlerle olmak üzere İttifak, kendini güncel gelişmelere göre uyarlayabilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, NATO'nun, Türkiye’nin savunma ve güvenlik planlamalarında merkezi konumunu sürdürdüğü aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, 67 yıldır üyesi bulunduğu NATO’ya en kapsamlı katkıları sunan müttefiklerin başında gelmektedir. NATO’ya doğrudan yaptığı katkılarla ve başta terörizm olmak üzere güncel güvenlik sınamalarıyla, yürüttüğü kapsamlı ve kararlı mücadeleyle, Türkiye Avrupa-Atlantik coğrafyasının, dolayısıyla müttefiklerinin bekasına önemli bir katma değer sunmaktadır. Bu çerçevede doğrudan maruz kaldığı tehditler başta olmak üzere güncel güvenlik sınamaları karşısında müttefiklerinin de aynı şekilde kendisiyle tam dayanışma içinde hareket etmelerini beklemektedir. Bu anlayışla Türkiye, müttefikler arası dayanışmanın, iş birliğinin ve uyumun daha da güçlendirilmesine ve İttifak’ın hem mevcut hem gelecekteki güvenlik sınamalarına mukabele yeteneğinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdürecektir."

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