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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.08.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı'ndan önemli ABD mesajı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10. Büyükelçiler Buluşması’nda konuştu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Her türlü algı operasyonuna rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerden.

ABD ile ilişkilerde son dönemde maalesef arzu etmediğimiz bir noktaya geldik. Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır benimsedi. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar.

Oysa onlar da biliyor ki 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında FETÖ var. Bizden sürekli deliller istediler. Biz ilgili bilgileri delilleri kendilerine ulaştırdık. Ama attığı her adımı ve aldığı her nefesi sayan, FETÖ’nün aldığı her nefesi sayan ABD bizden çok daha iyi biliyor ki o hain darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü var. Ve bu örgütün lideri Pensilvanya’da rahatça hayatını sürdürüyor.

Yine ABD, PYD YPG PKK konusunda da beklediğimiz adımları henüz sahada atmadı. Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavır sadece ABD düşmanlığını ve karşıtlığını, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada artırıyor.

Hele yaptırım ve tehditleri anlamak ve kabul etmek mümkün değil. ABD’nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz. ABD, halen iç politikanın da etkisiyle bir kafa karışıklığı yaşıyor. Esasen başka bir kafa karışıklığı da, ‘Bu sorunu Türkiye ile çözelim mi? Yoksa Kasım seçimlerine kadar sürdürelim mi?’ böyle bir karmaşa içinde.

Biz ABD ile ilişkilerimizi düzeltmek için siyasi iradeyi ortaya koyduk, üzerimize düşeni yaptık. Yapıcı angajmanda ısrarcı olduk, olacağız. Biz her zaman olduğu gibi bu süreçte de son derece yapıcı olduk. Ve diyalog taraftarı olduk.

Şunu da söyledik. Tehditle, baskıyla ya da yaptırımla Türkiye’den herhangi bir netice alamayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Diplomasi mi? Varız. Müzakere mi? Ona da varız. Uzlaşı kültüründe bir tarafın dayatması ve baskısı yoktur. İki tarafın konuşarak bir orta noktada buluşması vardır. bu bizde var ama dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil. ABD’nin esasen birimizin değil, birbirimizin önemli olduğunu yeniden görmesi ve anlaması gerekiyor. Türkiye’den yaptırımlarla ve baskıyla bir şey elde edemeyeceğini de artık ABD’nin bilmesi lazım, anlaması gerekiyor.

Bu yıl NATO devlet başkanları zirvesinde, Türkiye’nin güvenliği ile NATO’nun güvenliğinin birbirinden ayrılmaz olduğunu tescil ettirdik. AB ile uzun, ince ve yokuşlu bir yolu 60 yılı aşkın bir süredir yürüyoruz. AB üyelik sürecimizin yeniden canlanmasını elbette ümit ediyoruz. Biz tam üyelik hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmedik. AB ülkeleri standartlarından geri adım atsalar dahi biz kendi standartlarımızı her alanda en ileriye taşıyacağız. Türkiye olarak reform ve uyum adımlarını atmaya devam edeceğiz. 

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