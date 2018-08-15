Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye ‘hayal kırıklığı’ cevabı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor" dedi.
Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ABD başkanı Trump'ın, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmamasından dolayı 'hayal kırıklığı' yaşadığı ifade edilmişti.
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