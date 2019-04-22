'Açık ve net olarak belirttik' dedi ve ABD'ye tepki gösterdi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Açık ve net olarak belirttik' dedi ve ABD'ye tepki gösterdi...
GeriGündem 'Açık ve net olarak belirttik' dedi ve ABD'ye tepki gösterdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
22.04.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

'Açık ve net olarak belirttik' dedi ve ABD'ye tepki gösterdi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Açık ve net olarak belirttik' dedi ve ABD'ye tepki gösterdi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Beyaz Saray'ın, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamasına ilişkin, Türkiye'nin en başından beri bu tür yaptırımların doğru olmadığını açık ve net belirttiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, bu meseleden kimin yararı olacağına ilişkin, "ABD, İran'a İsrail'in desteğiyle düşmanlık yapacak. Diğer taraftan yakın çalıştığı ülkelerin de petrol satışlarını artıracak." diye konuştu. 

Bu yaptırımların, İran halkına verdiği zararı da anlatmaya çalıştıklarına işaret eden Çavuşoğlu, öte yandan bunun bölgenin istikrarı ve güvenliği bakımından da son derece tehlikeli adımlar olduğu değerlendirmesinde bulundu. 

Çavuşoğlu, "Bu süreçte, bu yaptırımları doğru bulmadığımız gibi katılmadığımızı da söyledik. Bu tür dayatmalara da karşıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin ve diğer ülkelerin petrol konusunda kaynaklarını çeşitlendirmesinin kolay olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Irak'tan gelen petrol boru hatlarının terör örgütü DEAŞ'ın işgalinden sonra zarar gördüğünü ve tamir edilmesinin belli bir zaman alacağını söyledi. 

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden gelen petrol boru hattının kapasitesinin de sınırlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Onun dışında bir ülkeden petrol alındığı zaman yani pratikte de bunun zorluğunu ve mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bu sefer rafinelerin teknolojisini değiştirmek gerekiyor. Bunun için rafinelerin kapanması gerekiyor, ciddi bir masraf gerekiyor. Şimdi ABD tek taraflı bir karar alacak ve tüm ülkelere diyecek ki bunun bedelini siz ödeyin. Ayrıca bu, İran yerine bu petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak demektir. Sen o ülkeler adına pazarlama mı yapıyorsun?"

"TÜRKİYE BU TÜR ADIMLARA DA DAYATMALARA DA KARŞIDIR"

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın enerji sektöründen olduğunu ve bakan olduğu dönemde bu meselelere karışmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şimdi ABD Dışişleri Bakanının (Mike Pompeo) diğer ülkelere petrolü şu ülkeden ya da şu ülkelerden al demesi son derece yanlıştır. Hangi açıdan bakarsanız bakın doğru değildir." dedi.

Açık ve net olarak belirttik dedi ve ABDye tepki gösterdi...

Bakan Çavuşoğlu, ülkeleri birkaç ülkeye yönlendirmenin de doğru olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"O ülkelerden gelecek petrol fiyatlarının da son derece yüksek olduğunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz. O ülkeler adına bir ülkenin Dışişleri Bakanının pazarlama yapmaya çalışması da son derece yanlıştır. O zaman insanlar ne düşünüyor, akla ne geliyor. 'İran ile o ülkeler arasında gerginlik var. İran'dan almayın, diğer ülkelerden alın.' yani ABD ile o ülkeler arasında yakın iş birliği var. Siyasi ve etik bakımdan doğru değildir. Ticari bakımdan hiç doğru değildir ve Dünya Ticaret Örgütünün kurallarına da aykırıdır. Bölgenin istikrarı için risklidir."

Çavuşoğlu, bu meseleden kimin yararı olacağına ilişkin, "ABD, İran'a İsrail'in desteğiyle düşmanlık yapacak. Diğer taraftan yakın çalıştığı ülkelerin de petrol satışlarını artıracak." diye konuştu. 

Dünyada böyle bir yaklaşımın bugüne kadar görülmediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Maalesef bu dönemde görmeye başladık ama başından beri söylüyoruz, Türkiye bu tür adımlara da dayatmalara da karşıdır." ifadelerini kullandı.

"FETÖ OKULLARIYLA İLGİLİ ALINAN TEDBİRLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Konuşmasında, kardeş ülke Tacikistan'ın Dışişleri Bakanı Muhriddin'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu ülkeyle ilişkileri her alanda geliştirmek için mevkidaşı ile gayret sarf ettiklerini söyledi. 

Çavuşoğlu, iki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin takdire şayan olduğuna dikkati çekerek, terör örgütü FETÖ konusunda Tacikistan'ın Türkiye'ye verdiği destek için mevkidaşına teşekkür etti. 

Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ okullarıyla ilgili alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bazı şahıslarla ilgili adımları da birlikte atıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Tacikistan'ın güvenlikle ilgili hassasiyetlerini her zaman desteklediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, bu konuda iki ülkenin içişleri bakanlıkları, istihbaratları ve diğer kurumları arasındaki iş birliğini devam ettireceklerini belirtti. 

Çavuşoğlu, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar seviyesine ulaştığına işaret ederek, bu rakamın bir milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini kaydetti. 

İlerleyen süreçte Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın yapılacağı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, "Bu yıl içinde Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin gerçekleşmesi için hazırlıkları bugün de yaptık. Tarih konusunda her iki tarafa uygun bir zamanda Cumhurbaşkanımız bu ziyareti gerçekleştirmek istiyor." ifadesini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yatırımların artırılması için yapılacak çalışmaların da ele alındığını belirtti. 

"TACİKİSTAN'IN TÜRKİYE MAARİF VAKFINA DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Çavuşoğlu, iki ülke arasında eğitim ve kültür alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Önümüzdeki süreçte eğitim alanında iş birliği anlaşmasını imzalayacağız. Bu, hem Yunus Emre Kültür Merkezinin Tacikistan'da açılmasına vesile olacak ve de Türkiye'de Tacik Kültür Merkezinin açılmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) yetkililerinin kısa süre önce Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "(TMV) Mayıs ayında Tacikistan'ı ziyaret edecek. Tacikistan'ın, FETÖ'den devraldığı okullara öğretmen desteği dahil yeni okulların açılması gibi alanlarda Türkiye Maarif Vakfına desteklerini özellikle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, iki ülkenin savunma sanayisi alanındaki iş birliğini de geliştirmesi gerektiğini belirterek, askeri çerçeve anlaşmasının imzalanması için müzakereleri sürdürdüklerini dile getirdi. 

ABDnin İran yaptırımı muafiyeti kararına Türkiyeden ilk tepki
ABD'nin İran yaptırımı muafiyeti kararına Türkiye'den ilk tepki
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na saldırı ile ilgili açıklama

MİT'ten PKK'ya darbe! Yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Bu acıya yürek dayanmaz

Adana'da akılalmaz olay! Etek giydirip gezdirdiler...