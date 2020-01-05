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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.01.2020 - 18:24,Son Güncelleme:/

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani konusunu ele aldığı aktarıldı.

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