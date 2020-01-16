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DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 19:37,Son Güncelleme:/

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Instagram'dan paylaştı! 'Öğrencilik yıllarımdan NY Metrosu'

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Instagram'dan paylaştı! 'Öğrencilik yıllarımdan NY Metrosu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ABD’deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafına yer verdi. Çavuşoğlu’nun ’Öğrencilik yıllarından NY metrosu’ mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbisiyle çektirdiği fotoğrafı yer alıyor.

 

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