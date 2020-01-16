Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Instagram'dan paylaştı! 'Öğrencilik yıllarımdan NY Metrosu'

Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ABD’deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafına yer verdi. Çavuşoğlu’nun ’Öğrencilik yıllarından NY metrosu’ mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbisiyle çektirdiği fotoğrafı yer alıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR