Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika Menbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlerinin satır başları şöyle:

DEAŞ'a, PKK/YPG'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik. ABD ile aramızdaki uzun zamandır en büyük sorun olan YPG konusunda bir yol haritası belirledik ve şimdi bunu uygulama safhasındayız. Hazırlık safhasına da bir takım adımlar atıldı. Şimdi ise ortak devriye ve şehrin içine girme zamanı. Bu süreçte de PKK/YPG buradan çekilecek ve bunların silahları alınacak.

Yol haritası konusunda Kobani'deki Kürtlerin endişe etmesine gerek yok. Çünkü YPG bunlara zulmediyor. Kobani'de de bakacağız nüfus yapısı ağırlıklı olarak Kürt'se yönetimi de öyle olacak. Ama YPG/PKK değil.



'YOL HARİTASININ UYGULANMASI ÖNCELİĞİMİZ'

NATO'nun gündeminde terörle mücadele olacak. NATO'ya yönelik en büyük tehdit terör örgütlerinden geliyor. Genişleme önemli bizim için. Özellikle Makedonya, Bosna Hersek ve Gürcistan'ın NATO'ya dahil edilmesi konusunda tam desteğimiz var. Diğer tarafta Irak güvenlik güçlerinin NATO tarafından eğitilmesi gibi bir gündem var. İkili görüşmeler de olacak. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump, NATO marjında görüşmek için anlaştılar. Münbiç konusundaki yol haritasının uygulanması bizim önceliğimiz. Diğer taraftan FETÖ konusu var. 13 Temmuz'da Ankara'da, konsolosluk ve hukuki işlerle ilgili çalışma grupları toplanacak.



ABD ile aramızda şu anda devam eden FETÖ'nün iadesi dahil birçok konu var. Bu 13 Temmuz'daki toplantı bizim için önemlidir. Masaya deliller ve belgeler konunca, Münbiç'te olduğu gibi bu konudaki oyalama devri de bitecektir. Ayrıca bizim üçüncü bir çalışma grubumuz var. O da terörle mücadele. Özellikle Irak'tan PKK'nın temizlenmesi konusunda adımlar atacağız.



'ABD'NİN İRAN ADIMLARINI DOĞRU BULMUYORUZ'

ABD'nin İran konusundaki adımlarını doğru bulmuyoruz. Yeni yönetim anlaşmadan çekiliyorum dedi. Ancak AB ülkeleri ve İran bunu devam ettirmek istiyor. Ancak ABD ilave yaptırımlar koyuyor. Ben aldım bu kararı, diğer ülkeler de uymak zorundadır. Öyle bir şey yok. Artık bu iş böyle yürümez. S-400 alıyorsun, yaptırım uygularım diyor. Uygularsan karşılığını görürsün. Böyle bir ilişki istiyorsan o senin tercihin.



İran gibi bir ülkenin köşeye sıkıştırılması doğru değil. İsrail'in talebiyle İran için alınan bu kararları doğru bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde söyledi. Bölgemizde biz tırmanma ve gerilim istemiyoruz. Şu anda ABD'nin aldığını kararlara sadece biz değil, AB üyesi ülkeler de karşı çıkıyor. Şirketler bundan tedirgin olabilir. Ama AB üyesi ülkeler ve AB bir kurum olarak ABD'nin bu kararlarına karşı. Bunu net bir şekilde söylüyorlar. En son Pompeo ile yaptığımız görüşmede, FETÖ konusunu ciddiye aldıklarını, FBI'ın kapsamlı bir soruşturma başlattığını söylemişti.