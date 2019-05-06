Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
- Terör ve düzensiz göçle mücadelede başarılı olmak için mutlaka birlikte hareket etmeliyiz.
- Katılımcılara hitap ederek bölgeye yönelik vizyonumuzu paylaştık.
- NATO'dan beklentilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat aktardı.
- NATO konseyi ve ortaklarımız yarın Akdeniz Havzasının en kadim şehirlerinden Hatay'ı ziyaret edecekler.
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