Disipline sevk edildi
MHP Genel Merkezi, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanlığı’na sevk edildiğini açıkladı.
MDK Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili olan Halil Öztürk tarafından yapılan yazılı açıklamada “MHP Samsun Milletvekili Usta, 1 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun ili ile ilgili Cumhur İttifakı’nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında tüzüğümüzün 78/4-c-e-i maddeleri ile yine parti tüzüğümüzün 81’inci maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK Başkanlığımıza sevk edilmiştir” denildi.
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