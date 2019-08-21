Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddia edilmişti! Hatay Valiliği'nden açıklama geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddia edilmişti! Hatay Valiliği'nden açıklama geldi
GeriGündem Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddia edilmişti! Hatay Valiliği'nden açıklama geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
21.08.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddia edilmişti! Hatay Valiliği'nden açıklama geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddia edilmişti! Hatay Valiliği'nden açıklama geldi

Hatay'da Mustafa Bulat isimli bir hastanın dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddia edilmişti. Hatay Valiliği bu iddialar üzerine açıklama yaptı. Valilik bazı internet sitelerinde yer alan "Diş çektirdi, gözünü kaybetti" şeklindeki haber ve iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada hastanın ağız ve çevresinde tespit edilen kötü huylu kanser nedeniyle gözünü kaybettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilgili haberlerde "Mustafa Bulat isimli vatandaşın dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği" iddiası üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada hastanın 28 Mart'ta İskenderun Ağız Diş Sağlığı Merkezine başvurduğu ve bu tarihte hastanın panoramik röntgeninin alındığı ve antibiyotik tedavisine başlandığı kaydedildi.

Antibiyotik tedavisi sonrası hastanın 16 Mayıs'ta tekrar merkeze geldiğinde diş hekiminin hastanın yüzünde şişlik ve asimetri olduğunu fark ettiği, öte yandan ileri derecede sallanan ve kökünden çıkmak üzere olan dişi herhangi bir anesteziye ya da cerrahi müdahaleye gerek olmaksızın eliyle aldığı bildirildi.

Ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konuldu

Çukurova Üniversitesi Hastanesinde hastaya ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Diş hekiminin uyarısı ve ısrarı üzerine Çukurova Üniversitesi Hastanesine başvuran hastaya burada maksiller sinüs malign neoplazmı yani ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konulmuştur. Bu kanser çeşidi çok hızlı ilerler ve ağız içinde kendiliğinden oluşan diş kayıpları çok sık görülmektedir. Hastanın dişinin sallanması ve zorlanmadan alınması bu sebepledir. İlerleyen süreçte hastanın ağız ve çevresinde oluşan kanserin göze de yayılması üzerine, hastanın gözü ve yüzünün etkilenen diğer dokuları ameliyatla alınmıştır. Tekraren ifade etmek gerekirse, göze yapılan müdahalenin sebebi yukarıda özetlenen hastalıktır ve gözdeki deformasyonun diş çekimiyle bir ilgisi yoktur."

Dişini çektirdi gözünü kaybetti
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ataşehir'de su baskınında can pazarı
Kızının feryatları yürek dağladı: 'Anne lütfen ölme'
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar...
Diyarbakır'da şoke eden ayrıntı! Hırsız geldi diye dışarı çıkan 4 kişi öldürüldü