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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.11.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Dişi uyuşmayan hasta tarafından bıçaklanan doktor mahkemede konuştu

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Bursa’da dişi uyuşmadığı iddiasıyla bir genç tarafından bıçaklanan doktor, sanıktan şikayetçi olduğunu, dişin uyuşmadığını anlayınca bıraktığını söyledi. Sanık ise, "Doktor amca" diye hitap ettiği diş doktorundan özür diledi. Mahkeme başkanı, sanığa tepki göstererek, “Doktorlar siz iyi olasınız diye orada, bıçaklanmak için değil” dedi.

Olay, eylül ayında Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert D. (18), dişini çektirmek için randevu aldı. Mert D'yi muayene eden Dr. Hamdi Gören (54), dişini çekmek için gence iki kez iğne yaptı. İki iğneye rağmen dişi uyuşmayan Mert D, doktoru göğsünden bıçakladı. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

DOKTOR AMCA BANA HAKARET ETTİ”

Sanık hakkında Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Mert D., “Dişimi çektirmek için hastaneye gittim. Doktor Tuba hanıma ağrıdığını söyleyip, çekmesini isteyince beni Hamdi Gören’e yönlendirdi. Yarım saat bekledikten sonra içeriye girip, sol alt dişimin ağrıdığını, çektirmek istediğimi söyledim. Bana iki tane uyuşturucu iğne yaptı. Bir süre bekledikten sonra beni çağırdı. Penseyle dişimi çekmek için yeltendi. Uyuşmadı diye bağırmama rağmen, çekmeye devam etti. Canım yandı ve öfkelendim. Doktor amca, penseyi masaya vurup, ‘madem diş çektirmeye geliyorsun neden sakin olmuyorsun’ diyerek, hakaret etti. Koltuğa oturup, sekreteriyle konuşuyordu. Bıçağı doktorun sol koluna savurdum. Kendisinden özür diliyorum, pişmanım” açıklamasını yaptı.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA TEPKİ

Sanığın sözlerinin ardından mahkeme başkanı Pelin Aktoprak, sanığa tepki göstererek, “Doktorlar siz iyi olasınız diye orada, bıçaklanmak için değil” dedi. Bunun üzerine sanık, “Evet haklısınız, pişmanım” diye konuştu.

“KALBİMDEN BIÇAKLANDIM DİYE BAĞIRDIM”

Diş doktoru Hamdi Gören ise, sanığın yalan söylediğini ifade ederek, “30 yıllık hekimim. İlaç yazıp, randevu günü belirleyecektim. Bu sebeple masama oturdum. Sekreterime bunları anlatıyordum. İlaç reçetesi ve randevu almak yerine beni bıçakladı. Kendisi konuşmadı, bir istekte bulunmadı. Hakaret iddialarını kabul etmiyorum. Kanal tedavisi ile dişi iyileşebilirdi. Uyuşmadığını hissedince bıraktım. Sağ göğüs kısmıma bıçak girince, kalbimden bıçaklandım diye bağırdım. Sanıktan şikayetçiyim” açıklamasını yaptı.

Şahit olarak dinlenen sekreter Şenay Cerrah ise (39), Hamdi Gören’in ifadelerine benzer kelimeler kullandı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan sağlıkta şiddet olaylarına karşı meslektaşlarına destek için Türk Diş Hekimleri Birliği’ne bağlı 36 oda temsilcisi adliyeye geldi. TDB Genel Başkanı Atilla Stephan Ataç, olayı kınadıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

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