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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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28.09.2018 - 07:34, Son Güncelleme:

'Dişi çekilince öldü' dediler deyip isyan etti!

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'Dişi çekilince öldü' dediler deyip isyan etti!

İki yıl önce 5 dişini çektirdikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden polis memuru Yalçın Ağca’nın eşi, “İhmal yok” diyen bilirkişi raporuna isyan etti.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda görevli 23 yıllık polis memuru Yalçın Ağca, iki yıl önce diş tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Burada Ağca'nın 5 dişi çekildi. Ancak iddiaya göre Ağca bir süre sonra fenalaştı ve yapılan ilk müdahalenin ardından evine gönderildi. Ağca akşam evinde tekrar fenalaşınca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Ağca'nın durumu kötüleşti. Yoğun bakıma alındıktan 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Sabah’ın haberine göre; Talihsiz polisin eşi İlknur Ağca kocasının ölümünde ihmal ve kusur olduğunu öne sürdü ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık dosyayı görevsizlik kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderdi. Konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeler toplanarak şüpheli ve tanık ifadeleri ile birlikte Adli Tıp Kurumu ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Yapılan inceleme sonucunda her iki kurumdan gelen bilirkişi raporunda, doktorların ihmali olmadığı belirtildi. Bilirkişi raporlarındaki "İhmal yok" açıklamasına tepki gösteren iki çocuk annesi İlknur Ağca, "Eşim kendi kendine mi, durup dururken mi öldü? Eşimin hiçbir sağlık problemi yoktu. 5 tane dişini çektirdi ve 20 gün sonra hayatını kaybetti. Raporda tam olarak ölüm nedeni açıklanmıyor. Sağlıklı bir adam dişini çektirdikten sonra bir anda ölüyor. Bunun neresi normal. Bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

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