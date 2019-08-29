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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Sahte dişçide iğrenç olay! Ağrısı olan kadını bayılttı…

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Sahte dişçide iğrenç olay! Ağrısı olan kadını bayılttı…

Aydın'da sahte diş hekimi Sait Örücü’nün, sözde tedavi ettiği kadına tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Tacize uğrayan 35 yaşındaki V.S’nin şikayeti üzerine sahte dişçi Sait Örücü tutuklandı.

Aydın'da bir kadını ilaçla bayıltarak tacizde bulunan 59 yaşındaki Sait Örücü'nün sahte diş hekimi olduğu ortaya çıktı. Tacize uğrayan V.S'nin (35) şikayeti üzerine Örücü tutuklandı. Olay Çine Şevketiye Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Dişi ağrıyan V.S. aynı mahallede oturduğu evini işyeri olarak kullanan dişçi olarak bildiği Sait Örücü'nün muayenehanesine gitti. Örücü, ilaçla bayılttığı kadını muayenehanede taciz etti. Uyandıktan sonra tacize uğradığını fark eden genç kadın evden kaçtı.

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Yaşadığı çirkin olayın ardından soluğu Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alan genç kadın başına gelen olayı anlattı. Polis ekipleri şikayet üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada diş hekimi olarak bilinen Sait Örücü'nün sahte diş hekimi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Örücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ortaya çıkması üzerine sahte diş hekimi Örücü'nün ailesinin ilçeyi terk ettikleri öğrenildi.(Kaynak: Yeni Asır)

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