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    Dışarıda bahar havası var ama Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

    İSTANBUL, (DHA)
    16.03.2018 - 15:17 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege’de fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan lodosun akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak pazar günü Marmara'nın doğusu ile İç Egede kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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    Etiketler: Meteoroloji , Hava durumu , Son dakika , gündem
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