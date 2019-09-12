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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)
12.09.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Dışarı çıkmak isteyen annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı

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Dışarı çıkmak isteyen annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı

Konya'da evden dışarı çıkmalarına izin vermediği annesi Rabia K. ile kız kardeşini av tüfeğiyle rehin alıp, çıktığı balkonda tüfeği çenesine dayayarakÿintihara kalkışan Hidayet K. (21), polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Keykubat Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Hidayet K., annesi Rabia ile kız kardeşinin dışarıya çıkmalarını izin vermeyip, kapıyı kilitleyerek, tüfekle evin içinde ve balkondan rastgele ateş açtı.

Dışarı çıkmak isteyen annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER

Anne ve kızı da balkona çıkıp, komşularına seslenerek yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir ara balkona çıkan Hidayet K., tüfeği çenesine dayadı ardından da evin içine girdi. Çelik yelek giyen polisler, dairenin kapısından içerideki Hidayet K.ye seslenerek ikna etmeye çalıştı.

Dışarı çıkmak isteyen annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı

BAYGINLIK GEÇİRDİ

İkna olan Hidayet K., silahını polise teslim ettikten sonra baygınlık geçirdi. Hidayet K., ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve kızı  ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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