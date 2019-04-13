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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.04.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Dışarı çıkacaklar için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor!

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Dışarı çıkacaklar için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor!

Hafta sonu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava durumu uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), öğleden sonra gerçekleşeceği tahmin edilen yerel kuvvetli yağış konusunda tedbirli olunması gerektiğini aktardı. Eskişehir ve Ankara'nın kuzey bölgelerini de etkisi altına alacak olan yağışlı hava, gece saatlerine kadar devam edecek. İşte, 13 Nisan Cumartesi gününe dair en son hava durumu verileri

İç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların artacağı tahmininde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey batı kesimleri için ise sağanak yağış uyarısında bulundu. MGM, ani sel ve su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu, Bilecik, Çankırı, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyi ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu, Bilecik, Çankırı, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyi ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bilecik, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı zamanla batısının çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu

BURDUR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'un iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

MUŞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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