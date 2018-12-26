Diş hekiminin şüpheli ölümünde şok gelişme! Sevgilisi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiş hekiminin şüpheli ölümünde şok gelişme! Sevgilisi...
GeriGündem Diş hekiminin şüpheli ölümünde şok gelişme! Sevgilisi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Süleyman EKİN/DHA
26.12.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Diş hekiminin şüpheli ölümünde şok gelişme! Sevgilisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diş hekiminin şüpheli ölümünde şok gelişme! Sevgilisi...

Antalya'da, diş hekimi Özgür Özen'in (38) ölümünden sorumlu tutulan erkek arkadaşı Yücel Düzenli (40) için savcı, 'olası kastla insan öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası talep etti.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan 2 çocuk annesi diş hekimi Özgür Özen, 1 Şubat 2017 tarihinde saat 21.30 sıralarında binanın bahçesinde ağır yaralı halde bulundu. Dairesinin balkonundan düştüğü tahmin edilen Özen için çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

KOMŞULARI GÖRÜNCE...

Gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Özen'in vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Bu sırada Özen'in eşi olduğunu öne süren bir kişi sitenin bahçesine gelerek, "Bizi bırakma. Neden yaptın?" diye feryat etti. Özgür Özen'in eşinden boşandığını, çocuklarıyla yaşadığını bilen çevre sakinleri, tanımadıkları kişiden şüphelenip durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Özgür Özen'in eşi olmadığını belirlediği Yücel Düzenli'yi gözaltına aldı. 

Hastanede tedaviye alınan Özen, yakınlarına, sevgilisi Yücel Düzenli'nin kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Özgür Özen aynı gece hastanede yaşamını yitirirken, Yücel Düzenli ise tutuklandı.

Hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Yücel Düzenli'nin yargılanmasına Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Yücel Düzenli, Özgür Özen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada, Özgür Özen'i sevdiğini ve onu öldürecek bir gerekçesi olmadığını söyleyen Yücel Düzenli, aynı iddialarını tekrarlayarak, Özen'in eski eşinden aldığı tehditler nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle sürekli ilaç kullandığını öne sürdü. Düzenli, Özgür Özen'in kullandığı ilaçların etkisiyle intihara sürüklenmiş olabileceğini söyledi. Bu iddialar üzerine mahkeme heyeti, Özgür Özen'in kullandığı ilaçların etkisinin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden rapor istedi. AÜ Hastanesi'nin Özen'in ilaçlarına ilişkin rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, Özgür Özen'in kullandığı ilaçların intiharına neden olabilecek bir etkisi bulunmadığına vurgu yapıldı. Yücel Düzenli, raporu kabul etmediğini söyledi. 

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanığın 'olası kastla insan öldürme' suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

Diş hekiminin şüpheli ölümünde şok gelişme Sevgilisi...


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan istifa sorusuna yanıt

Devlet Bahçeli'den Metin Akpınar'a çağrı

Bakan Akar'dan CHP'li Özel'e dava

Çok sayıda askere yakalama kararı... Aralarında o da var