Diş hekimini bıçaklamıştı! Mahkeme başkanı böyle uyardı...

Olay, geçen Eylül ayında, Yıldırım ilçesi Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde meydana geldi. Mert Demir, dişini çektirmek için hastaneden randevu aldı. Demir'i diş hekimi Hamdi Gören muayene etti. Ardından da çekeceği dişi uyuşturmak için 2 iğne yaptı.

Ancak iddiaya göre, iki iğneye rağmen dişi uyuşmayan Demir, Gören'i dişini uyuşmadan çekmeye çalıştığı iddiasıyla göğsünden bıçaklayarak, yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Demir, tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Doktor Gören ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

HAKARET ETTİĞİ İDDİASI

Hakkında Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılan Mert Demir'in yargılanmasına başlandı. Savunması sorulan Demir, “Dişimi çektirmek için hastaneye gittim. Yarım saat bekledikten sonra içeriye girip, sol alt dişimin ağrıdığını, çektirmek istediğimi söyledim. Bana iki tane uyuşturucu iğne yaptı. Bir süre bekledikten sonra beni çağırdı. Penseyle dişimi çekmek için yeltendi. ‘Uyuşmadı’ diye bağırmama rağmen, çekmeye devam etti. Canım yandı ve öfkelendim. Doktor amca, penseyi masaya vurup, ‘madem diş çektirmeye geliyorsun neden sakin olmuyorsun’ diyerek, hakaret etti. Koltuğa oturup, sekreteriyle konuşuyordu. Bıçağı doktorun sol koluna savurdum. Kendisinden özür diliyorum, pişmanım” dedi.

Sanığın sözlerine Mahkeme Başkanı Pelin Aktoprak, “Doktorlar siz iyi olasınız diye orada, bıçaklamak için değil” diyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine Demir, “Evet haklısınız, çok pişmanım” karşılığını verdi.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Diş hekimi Hamdi Gören ise, 30 yıldır mesleğini yaptığını belirterek, “İlaç yazıp, randevu günü belirleyecektim. Bu sebeple masama oturdum. Sekreterime bunları anlatıyordum. İlaç reçetesi ve randevu almak yerine beni bıçakladı. Kendisi konuşmadı, bir istekte bulunmadı. Hakaret iddialarını kabul etmiyorum. Kanal tedavisi ile dişi iyileşebilirdi. Uyuşmadığını hissedince bıraktım. Sağ göğüs kısmıma bıçak girince, ‘kalbimden bıçaklandım’ diye bağırdım. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

Sekreter Şenay Cerrah'ın (39) tanık olarak dinlendiği duruşma sonunda mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Türk Diş Hekimleri Birliği’ne bağlı 36 oda temsilcisi de diş hekimi Hamdi Gören’e destek olmak için adliyeye geldi. TDB Genel Başkanı Atilla Stephan Ataç, saldırıyı kınadıklarını ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.